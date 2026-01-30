Ekonomik kriz ve yüksek enflasyon konut fiyatlarını da vurdu. Türkiye genelinde geçen sene 0–4 yaş aralığındaki dairelere bakıldığında ortalama konut satış fiyatları senelik yüzde 30,74 yükseldi.

Aynı dönemde TÜFE’nin yüzde 30,89 olarak açıklanması, konut fiyatlarındaki yükselişin enflasyonun bir miktar altında kaldığını ve sınırlı bir reel gerilemeye vurgu yaptı.

Öte yandan Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 4 milyon 507 bin TL olarak hesaplandı. Elde edilen veriler, konut fiyatlarının genellikle enflasyona paralel bir seviyede arttığını ortaya koydu.

Büyükşehirler özelinde ise en çok değer artışı yaşayan ilk 4 ilde sadece Ankara yerini aldı.

KONUT FİYAT ARTIŞINDA 3 İL MEGAKENTLERİ GERİDE BIRAKTI

2025 yılının aralık ayından itibaren büyükşehir statüsündeki 24 ilde konut fiyatlarındaki yıllık yükseliş, enflasyon oranının üstüne çıktı. Bu illerde konut sahipleri reel kazanç elde etti.

Öte yandan İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’nın yanı sıra bazı Anadolu şehirleri de güçlü fiyat artışlarıyla öne çıktı.

Talepte yaşanan yükseliş ve sınırlı arzın etkisinde yüksek değer artışı yaşayan o iller şu şekilde sıralandı,

Şehir m² Fiyatı (TL) Yıllık Artış (%)

Muğla 56.624 TL %46,60

Ankara 44.156 TL %46,43

Denizli 40.463 TL %42,33

Diyarbakır 38.771 TL %40,11

İstanbul’da senelik konut fiyat yükselişi yüzde 37,21 olarak ölçüldü. Antalya, İzmir, Bursa ve Kocaeli’de de yükseliş oranları enflasyonun üzerinde gerçekleşti. Anadolu’da ise Kayseri, Erzurum, Samsun ve Trabzon, konut fiyatlarındaki yükselişle yatırımcıların öne çıkan kentleri arasında yer aldı.