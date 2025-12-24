BİM Birleşik Mağazalar AŞ, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle dikkat çekti. Şirket, bankacılık sektörüne girmeye hazırlanıyor.

BİM yönetimi, 3 Ekim 2024 tarihinde "dijital katılım bankası" kurma fikrini tartışmaya açmıştı. Şirket, hizmet çeşitliliğinin daha geniş olması için "dijital banka" yerine, dijital kanallar üzerinden kurgulanacak bir "geleneksel katılım bankası" kurmanın daha avantajlı olduğunu düşünerek harekete geçti.

Bugün resmiyete dökülen karar, KAP açıklamasında şu ifadelerle duyuruldu:

"Bu doğrultuda şirketimizin perakende sektöründeki güçlü konumunu kullanarak müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler sunabilmesi amacıyla 23 Aralık'ta Yönetim Kurulumuz, Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik hükümleri başta olmak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında, şirketimiz çoğunluk payına sahip olacak şekilde bağlı ortaklıklarımızla kurulması planlanan katılım bankası için BDDK'ye kuruluş izni başvurusunda bulunulmasına karar vermiştir."

BİM, kuruluş izni almak için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) bugün resmi başvuruda bulunacağını belirtti.