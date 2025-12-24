CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etmek üzere gittiği Silivri Marmara Cezaevi önünde açıklamalarda bulundu. Özel, Serdar Akinan'ın “Akın Gürlek’le anlaştı” iddiası hakkında ilk kez konuşarak CHP Hukuk biriminin Gürlek, hakkında bir dizi menfaat iddiaları belgeleri ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu ifade etti. Özel "Operasyoncular var. Şimdi rezil oldular. Çünkü ne çıktı ortaya? Geçen hafta çarşamba günü bizim bir mitingimiz cenazemizden dolayı iptal edilmişti. Evladım ölmüş, (Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay) taziyesindeyim yani. Ama ertesi gün de o belgeleri Cumhuriyet Başsavcılığı‘na vermişiz orada duruyor" dedi.

Özel'in açıklaması şöyle:

"Operasyonel habercilik geleneği yerleşmeye başladı birtakım yerlerde. O haberleri yapan siteleri çok dikkatli okusunlar. Mart’ın 23’ünde Ekrem Bey buraya geldi, 24’ünde ben geldim. O günden bugüne işte ölüm olursa buraya gelmediğimiz oluyor. Biz Ekrem Bey’e, arkadaşlarımıza bu kadar sahip çıkacağız. Akın Gürlek ise hakkımda dünya kadar tazminat davası açıyor. Dünya kadar fezleke oluyor. O bunu yapacak. Biz her hafta bu mücadele için elimizden gelen, dilimizin döndüğü her şeyi söyleyeceğiz. Sonra geçen hafta ‘Efendim Cumhuriyet Halk Partisi’nin elinde bir bilgi var. Bunu vermedi Akın Gürlek’le Özgür Özel anlaştı’ diye haber yapan operasyoncular, operasyon yapanlar var. Şimdi rezil oldular. Çünkü ne çıktı ortaya? Geçen hafta çarşamba günü bizim bir mitingimiz cenazemizden dolayı iptal edilmişti.

Ama perşembe günü belgelerin tamamını Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdirtmiştim partim adına. Bana diyor ki ‘Elinde belge var, açıklamadı…’ Bunların maksatlarını herkes gayet iyi biliyor. Bir de şöyle bir mevzu da var. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin içinde taht savaşları var.

'BİRBİRLERİ HAKKINDA DÜNYA KADAR EVRAĞI...'

Yani evlatlar, damatlar, bakanlar ki bu bakanlar mevcut bakanlar, eski bakanlar. Erdoğan’a yan bakanlar, şaşı bakanlar ve doğru, güzel bakanlar. Her türlüsü var içlerinde. Birbirleri hakkında dünya kadar evrağı oraya buraya yolluyorlar.

Bu taht savaşları içinde CHP’ye gelen evrakları onların istediği zamanda, zeminde ve şekilde değerlendirecek olursak biz AK Parti’nin içindeki bir takım çıkar odaklarının aparatına dönüşürüz. O yüzden biz bize gelen belgelerin doğruluğunu sınamak, doğru şekilde değerlendirmek durumundayız. Bazı belge de şöyle:

Mesela bir şey görüyorsun. Sen bunu mitingte söylediğin zaman buna karşı siyasi bir pozisyonlanmayla ‘Özgür Özel’in mitingte söylediği bilmem neyi filanca yer işlem yaptı’ cesareti kimsede yok. Ondan önce beklemek, sonra söylemek. Af buyursunlar da bu kadar büyük bir mücadelenin içinde bu mikroplarla nasıl mücadele edileceğini de bize bıraksınlar. Oturdukları sıcak köşelerinden iptal edilen miting için diyor ki geçen hafta ‘Belge açıklamamak için mitingi iptal etmişim.’ Evladım ölmüş, taziyesindeyim yani. Ama ertesi gün de o belgeleri Cumhuriyet Başsavcılığı‘na vermişiz orada duruyor.”

'HADİ GEL KASIMPAŞALILIK YAP'

Özel'in Erdoğan’a seslenerek, "Tayyip Erdoğan her yerde konuşuyor, meydan okuyor. Bir zamanların Kasımpaşalısı… Hadi gel bir Kasımpaşalılık yap. Sana söylüyorum, millet seni istemiyor. Erken seçim olursa doğrudan aday olma şansın da var. Kaçma, gel. Karda kışta olmaz diyorlar, tamam, mart ayında gelsin, seçimimizi yapalım" ifadeleri de dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Özgür Özel’in iki hafta önce İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili ima ettiği belgeler gazeteci Serdar Akinan tarafından paylaşıldı. Akinan, AKP’liler tarafından Özgür Özel’e iletilen bu belgelerin CHP’nin Hukuk Birimi üzerinden kendisine ulaştırıldığını öne sürdü. Akinan, Özel’in Gürlek ile pazarlık yaptığı için bu belgeleri kamuoyuna açıklamadığını iddia etti.