Ekonomi biliminde çığır açan "Yaratıcı yıkımla sürdürülebilir büyüme" teorisi, bugün küresel pazarlarda gerçeğe dönüşüyor. Her şeyin hızla dönüştüğü yeni dünya düzeninde, ekonomilerin ancak yenilikçi fikirler ve yıkıcı inovasyonlarla büyüyebileceğinin en somut örneği, bu kez bir Türk yatırımcı ile Slovenyalı bir mühendisin yollarının kesişmesiyle yazıldı.

Pek Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker’in 11 yıl önce Münih’teki bir fuarda otonom makineler ve savunma sanayii uzmanı Slovenyalı mühendis Mikael Kotskin ile tanışması, tarım teknolojilerinde küresel bir devrimin ilk kıvılcımı oldu. Kotskin’in "tek bir akıllı platform üzerinden yazılımla yönetilen, çok kollu otonom bir makine" hayali, Türk sermayesiyle birleşerek dev bir başarı hikayesine dönüştü.

117 MİLYON EURO’LUK YATIRIM

Gazeteci Özlem Gürses, YouTube kanalı üzerinden firmaya dair çarpıcı bilgiler paylaştı.

2019 yılında kurulan Pek Otomotif şirketi çatısı altında, projenin Avrupa Birliği (AB) standartlarında filizlenmesi amacıyla Slovenya’nın başkenti Ljubljana yakınlarındaki Logatec’te bir AR-GE merkezi kuruldu. Süper modern ve inovatif altyapısıyla dikkat çeken Organize Sanayi Bölgesi içinde, bugüne kadar tam 4 ayrı tesis hayata geçirildi. Fikirden ürüne uzanan bu zorlu süreçte, AR-GE ve üretim altyapısına yapılan toplam yatırım miktarı 117 milyon Euro’ya ulaştı.

TARIMDA ÇIĞIR AÇACAK: YANGINDAN HASADA OTONOM ÇÖZÜM

Geliştirilen bu akıllı platform, yapay zekâ ve uzaktan kumandalı yazılım sistemleri sayesinde insan gücünün yetersiz kaldığı ya da tehlikeli olduğu pek çok alanda ezber bozmaya hazırlanıyor. Makineye entegre edilebilen farklı fonksiyonel kollar sayesinde otonom robot;

Elma hasadından bağcılığa ve genel tarım işçiliğine kadar her aşamada yüksek verimlilik sağlıyor. Yangın söndürme operasyonlarında ve zorlu arazi geliştirme/arama faaliyetlerinde etkin rol oynuyor. 2025 yılında iki ekonomi profesörüne Nobel Ödülü getiren "eskinin yıkılıp yeni fikirlerle büyüme" teorisi, bu robotik platformla tarlada ve sanayide hayat buluyor.

Slovenya’da AR-GE süreci başarıyla tamamlanan ve küresel pazara çıkmaya hazır hale gelen bu yerli ve milli vizyon, şimdi üretim gücünü Türkiye’ye taşıyor. Türk markasının dünya ligindeki bu otonom başarı hikayesi, Manisa’da kurulacak 250 milyon dolarlık dev bir fabrika yatırımıyla taçlandırılacak.

Türkiye’yi tarım robotiği ve otonom teknolojilerde küresel bir üretim üssü haline getirecek olan bu dev yatırım için gerekli adımlar resmen atıldı. Slovenya'da doğan akıllı teknoloji, çok yakında Manisa'daki dev tesisten dünyaya ihraç edilecek.