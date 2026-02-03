Bolu’da yaşayan Beşiktaş tutkunu Hakan Altundal, 1999 yılından bu yana siyah-beyazlı takımın oynadığı tüm maçları skordan hakem bilgilerine kadar özenle defterine kaydediyor. Maç izlerken forma giymeyen, ancak uğurlu saydığı yüzük, saat ve tespihini yanında bulunduran Altundal, tüm hayatını Beşiktaş’ın fikstürüne göre planlıyor.

Evli ve iki çocuk babası olan 47 yaşındaki Altundal, 1999-2000 sezonundan bu yana Beşiktaş’ın oynadığı hiçbir maçı kaçırmadı. Her karşılaşmanın ardından skoru, hakemleri ve maçın detaylarını el yazısıyla not eden Altundal, bunu bir “hobi” olarak tanımlıyor. Vatani görevini yaptığı dönemde bile seriyi bozmadığını söylüyor; askerlik yaptığı yıllarda defteri eşine emanet etmiş ve maçların notlarını onun yazmasını sağlamış.

“HASTALIK DEĞİL, NOT ETME ALIŞKANLIĞI”

Altundal, küçük bir defterle başladığı bu alışkanlığı yıllar boyunca sürdürdüğünü belirtiyor:

“Bu bir heves, hobi gibi oldu. Hastalık değil, not etme alışkanlığım var. Ev için aldığımız tüm malzemeleri bile not ederim.”

TOTEMLERİYLE MAÇ İZLİYOR

Maç izlerken tamamen oyuna odaklandığını anlatan Altundal, “Notlarımı maçtan sonra yazıyorum. Maç sırasında kesinlikle bir şey yazmamaya çalışıyorum. Kaybediyorsak bazen öfkeyle yazabiliyorum, ama genellikle sadece izliyorum,” diyor. Ayrıca maçlarda forma giymiyor, yüzük ve saatini takıyor, tespihini yanında bulunduruyor ve maçı en önden takip ediyor.

ASKERDE DEFTERİ EŞİNE DEVRETTİ

2002-2003 yıllarında İzmir Yeni Foça’da jandarma çavuş olarak askerlik yapan Altundal, defterin boş kalmaması için eşine devretmiş. O döneme dair en kötü hatırasını ise Beşiktaş’ın 100. yılı şampiyonluğuna giderken Diyarbakırspor’dan yedikleri gol olarak anlatıyor.

FİKSTÜRE GÖRE HAYAT

Altundal, hayatının merkezine Beşiktaş maçlarının tarihlerini koyduğunu ifade ediyor:

“Fikstür açıklandığında o tarihe göre evdekilere, ‘Bu tarihe göre yaşıyoruz’ derim. İşimi ve planlarımı buna göre ayarlarım. Halı sahaya gitmem gerekse bile maça yetişmek için düzen kurarım.”

FANATİK DESTEK

Takımın performansı ne olursa olsun desteğini esirgemeyen Altundal, rakip taraftarların sataşmalarına karşı ise hoşgörülü olmadığını söylüyor:

“Zaten çok iyi durumda değiliz ama bırakmadık. O gün de bırakmadık, bugün de bırakmayacağız.”