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Antalya’da 2015 yılında özel bir hastanede tedavi gören 2,5 aylık İzzet Emre Tunçer’in hayatını kaybetmesinin ardından başlayan hukuk mücadelesinde 11 yıl sonra nihai karar çıktı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, anne ve baba lehine verilen toplam 200 bin liralık manevi tazminat kararını onadı.

BEBEK 2,5 AYLIKKEN HAYATINI KAYBETTİ

2015 yılında dünyaya gelen İzzet Emre Tunçer, doğumundan yaklaşık 9 gün sonra rahatsızlandı. İlk başvuru yapılan sağlık kuruluşundaki kontrollerin ardından özel bir hastaneye sevk edilen bebek burada tedavi altına alındı.

Teşhis ve ameliyat sürecinin ardından bebeğin yaşamını yitirmesi üzerine ailesi hastaneye karşı dava açtı.

İLK MAHKEMEDEN RET KARARI

Aile, çocuklarına yanlış kan verildiğini ve tedavi sürecinde tıbbi kusur bulunduğunu öne sürerek 1 milyon liralık maddi ve manevi tazminat talep etti.

Antalya 3. Tüketici Mahkemesi ise bilirkişi raporları ve hastane kayıtlarını değerlendirerek yanlış kan veya hatalı tedavi uygulandığı yönünde bir tespit bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddetti.

Ailenin karara itiraz etmesi üzerine dosya Antalya Bölge Adliye Mahkemesine taşındı.

DOSYANIN SEYRİ DEĞİŞTİ

Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını kaldırdı. Maddi tazminat talebi kabul edilmezken tedavi sürecinde anne ve babanın yeterince aydınlatılmadığı ve gerekli onam belgesinin dosyada bulunmadığı değerlendirildi.

Mahkeme bu gerekçelerle hastaneyi kusurlu bularak anne Derya Uslucan ile baba Mehmet Tunçer’e ayrı ayrı 100’er bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

YARGITAY NOKTAYI KOYDU

Kararın temyize götürülmesinin ardından dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesinin kararını hukuka uygun buldu.

Yargıtay’ın onamasıyla anne ve babaya toplam 200 bin lira manevi tazminat ödenmesine ilişkin karar kesinleşti.

BABADAN “YANLIŞ KAN” İDDİASI

Baba Mehmet Tunçer ise oğullarının 0 Rh pozitif kan grubunda olmasına rağmen AB Rh pozitif kan verildiğini öne sürdü. Bunun bebeğin organlarının iflasına neden olduğunu düşündüklerini belirten Tunçer, dosyadaki raporlarda kan grubuyla ilgili yeterli açıklama yapılmadığını savundu.

Yaklaşık 11 yıldır hukuk mücadelesi verdiklerini söyleyen Tunçer, verilen tazminatın çocuklarını geri getirmeyeceğini ifade etti.