Kahramanmaraş’ta 9 kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından ulusal yas tartışmaları sürerken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun 23 Nisan’a ilişkin çağrısı siyasette yeni bir polemik başlattı. CHP, Davutoğlu'nun çıkışına tepki gösterdi.

"23 NİSAN'DA BÜTÜN KUTLAMALAR İPTAL EDİLSİN"

AK Parti'den ayrılıp Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a seslenerek, “23 Nisan Bayramı’na kadar ulusal yas ilan edilmeli, 23 Nisan’da da bütün kutlamalar ve resepsiyonlar iptal edilmeli” dedi.

DEĞİŞİK ÖNERİLERDE BULUNDU

Davutoğlu ayrıca cuma hutbelerinde sevgi ve dayanışma mesajlarının öne çıkmasını, spor karşılaşmalarının ise tezahüratsız izlenmesini önerdi.

Bu çıkış, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlanıp kutlanmayacağına ilişkin tartışmayı büyüttü.

"TARİKATLARA TERK EDENLERE KARŞI.."

Davutoğlu’nun sözleri, milli bayramların görünürlüğü ve Atatürk’ün mirasının kamusal alandaki yeri üzerinden de eleştirildi.

CHP’den öneriye sert tepki geldi. Sözcü'nün haberine göre; CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, şunları ifade etti:

“İktidar milli bayramları kutlamamak için 24 yıldır çaba sarf ediliyor. 10 Kasım’ı anmamak için çabalıyor, ara tatile denk getiriyor. Yaşanan derin acıdan sonra elbette ki yas halindeyiz. Ancak 23 Nisan Cumhuriyet tarihinin en önemli kilometre taşıdır. Atatürk’ün çocuklarımıza verdiği önemdir, çocuklarımızın bayramıdır. Okulları tarikat ve cemaatlere terk eden anlayışa karşı 23 Nisan’ı daha dolu bir şekilde kutlamalıyız”