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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, uluslararası müzik dünyasının dikkat çeken topluluklarından National Arab Orchestra’yı Türkiye’de ilk kez ağırlamaya hazırlanıyor.

2009 yılında orkestra şefi ve multi-enstrümantalist Michael Ibrahim tarafından kurulan topluluğun YouTube’daki içerikleri 225 milyondan fazla izlenmeye ulaştı.

Küçük bir oda müziği topluluğu olarak başlayan National Arab Orchestra, zaman içerisinde büyük ölçekli profesyonel bir orkestraya dönüştü. Farklı kültürel kökenlerden müzisyenleri aynı sahnede buluşturan topluluk, geleneksel müzik mirasını çağdaş orkestra düzenlemeleriyle yeniden yorumluyor.

TÜRKİYE’DE İLK KEZ SAHNE ALACAK

Türkiye’deki ilk konserlerinde orkestranın müzik direktörlüğünü ve şefliğini kurucusu Michael Ibrahim üstlenecek.

Konserlerin solisti ise uluslararası alanda birçok ödüle layık görülen Filistinli vokalist Nai Barghouti olacak. Barghouti, geleneksel Tarab müziğinin güçlü ifade biçimini caz başta olmak üzere farklı müzikal yaklaşımlarla buluşturacak.

ANKARA VE İSTANBUL’DA ÜÇ KONSER

National Arab Orchestra, 26 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salonu’nda sahne alacak.

Topluluk, 27 Eylül Pazar ve 28 Eylül Pazartesi günleri saat 20.30’da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda müzikseverlerle buluşacak.

Konserlerde kanun, ud, ney ve perküsyon gibi geleneksel Doğu çalgıları; yaylılar, arp, gitar ve klavye gibi enstrümanlarla aynı orkestra çatısı altında buluşacak.

Klasik repertuvarın güçlü melodik yapısını çağdaş ve senfonik düzenlemelerle sahneye taşıyan topluluk, geleneksel müzik ile modern orkestra anlayışını bir araya getirecek.

Ankara’da başlayacak ve İstanbul’daki iki konserle devam edecek üç gecelik seri, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin farklı coğrafyaların müzik mirasını Türkiye’nin önemli kültür ve sanat sahnelerinde buluşturan uluslararası programının özel etkinliklerinden biri olacak.

National Arab Orchestra konserlerinin biletleri Biletinial ve AKM’nin resmi internet sitesi ile AKM gişelerinden satın alınabilecek.