Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi ABD’li köklü şirketten altında çarpıcı tahmin: 20 bin dolara ulaşacağı tarihi verdi

ABD’li köklü şirketten altında çarpıcı tahmin: 20 bin dolara ulaşacağı tarihi verdi

Küresel para arzındaki genişleme ve rekor borç yükü altın piyasasını hareketlendiriyor. Crescat Capital CEO’su Kevin Smith, son dalgalanmalara rağmen yükseliş trendinin sürdüğünü söyledi. İki ayrı makro modele dikkat çeken Smith, ons altının geleceği seviyeye dair çarpıcı tahminlerde bulundu.

Utku Beycan Utku Beycan
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ABD’li köklü şirketten altında çarpıcı tahmin: 20 bin dolara ulaşacağı tarihi verdi - Resim: 1

Küresel ekonomide genişleyen para arzı ve sürdürülemez boyutlara ulaşan kamu borçları finans piyasalarının gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

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ABD’li köklü şirketten altında çarpıcı tahmin: 20 bin dolara ulaşacağı tarihi verdi - Resim: 2

Bu tablonun ortasında piyasa uzmanlarından altın fiyatlarına dair çok konuşulacak yeni bir analiz geldi.

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ABD’li köklü şirketten altında çarpıcı tahmin: 20 bin dolara ulaşacağı tarihi verdi - Resim: 3

Crescat Capital’in Kurucusu ve CEO’su Kevin Smith, altındaki kısa vadeli dalgalanmaların uzun vadeli güçlü yükseliş trendini bozmadığını dile getirdi.

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ABD’li köklü şirketten altında çarpıcı tahmin: 20 bin dolara ulaşacağı tarihi verdi - Resim: 4

Yıl başlangıcında kaydedilen rekor seviyelerin ardından yaşanan bu düzeltme süreci uzmanlar tarafından doğal karşılanıyor.

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ABD’li köklü şirketten altında çarpıcı tahmin: 20 bin dolara ulaşacağı tarihi verdi - Resim: 5

Merkez bankalarının şahin söylemleri piyasadaki faiz oranı beklentilerini önemli ölçüde değiştirdi.

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ABD’li köklü şirketten altında çarpıcı tahmin: 20 bin dolara ulaşacağı tarihi verdi - Resim: 6

Aynı zamanda tırmanan jeopolitik gerilimler ve İran savaşı gibi gelişmeler enflasyon kaygılarını tırmandırarak fiyatlardaki geri çekilmeyi tetikledi. Ancak tüm bu gelişmelere rağmen altını destekleyen temel parasal güçlerin daha da sağlamlaştığı belirtiliyor.

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ABD’li köklü şirketten altında çarpıcı tahmin: 20 bin dolara ulaşacağı tarihi verdi - Resim: 7

Piyasalar artık merkez bankalarının kısıtlayıcı para politikalarını ne kadar sürdürebileceğini sorguluyor. Federal Rezerv'in enflasyonla mücadele kapasitesi derinleşen mali dengesizlikler nedeniyle sınırlandırılmış durumda.

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ABD’li köklü şirketten altında çarpıcı tahmin: 20 bin dolara ulaşacağı tarihi verdi - Resim: 8

Para politikası artık enflasyonu düşürmekten ziyade devasa boyuttaki kamu borçlarını yönetme aracına dönüşüyor. Hükümetlerin yüksek faiz yükünü uzun süre taşıması giderek zorlaşıyor.

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ABD’li köklü şirketten altında çarpıcı tahmin: 20 bin dolara ulaşacağı tarihi verdi - Resim: 9

Bu borç yükünden çıkmanın tek yolu ise nominal büyümeden geçiyor. Yüksek enflasyon bileşeni içeren bu büyüme süreci, altın için son derece güçlü bir makro zemin hazırlıyor.

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ABD’li köklü şirketten altında çarpıcı tahmin: 20 bin dolara ulaşacağı tarihi verdi - Resim: 10

Crescat Capital’in geleceğe yönelik fiyat tahmini iki ayrı makroekonomik modelleme çalışmasına dayanıyor. İlk model, küresel M2 para arzını dünyadaki mevcut altın rezervleriyle kıyaslıyor.

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ABD’li köklü şirketten altında çarpıcı tahmin: 20 bin dolara ulaşacağı tarihi verdi - Resim: 11

Küresel para arzı son yirmi yılı aşkın süredir yıllık ortalama yüzde 7 oranında büyümeyi sürdürüyor.

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ABD’li köklü şirketten altında çarpıcı tahmin: 20 bin dolara ulaşacağı tarihi verdi - Resim: 12

İkinci model ise altının S&P 500 endeksine olan oranını inceliyor. ABD hisse senetlerinde yaşanabilecek olası yüzde 50'lik bir düşüşün ardından büyük bir dolar devalüasyonu öngörülüyor.

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ABD’li köklü şirketten altında çarpıcı tahmin: 20 bin dolara ulaşacağı tarihi verdi - Resim: 13

Benzer hisse senedi çöküşleri ve para birimi devalüasyonları geçmişte 1930 ve 1970'li yıllardaki büyük boğa piyasalarını tetiklemişti.

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ABD’li köklü şirketten altında çarpıcı tahmin: 20 bin dolara ulaşacağı tarihi verdi - Resim: 14

Hisse senetlerindeki olası bir çöküş, altın oranını tarihi zirvelere doğru zorlayabilir.

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ABD’li köklü şirketten altında çarpıcı tahmin: 20 bin dolara ulaşacağı tarihi verdi - Resim: 15

Merkez bankalarının son yıllarda hız kazanan altın alımları piyasadaki iyimserliği daha da güçlendiriyor. Resmi kurumlar son dört yılda yıllık ortalama bin ton civarında altın alımı gerçekleştirdi.

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ABD’li köklü şirketten altında çarpıcı tahmin: 20 bin dolara ulaşacağı tarihi verdi - Resim: 16

Smith, küresel ekonomik dinamiklerin kıymetli metali ilerleyen yıllarda ons başına 20 bin dolar seviyesine taşıyacağını savundu. Yılın başındaki sert tırmanışın ardından gelen geri çekilmeler piyasada kar satışlarını beraberinde getirdi.

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ABD’li köklü şirketten altında çarpıcı tahmin: 20 bin dolara ulaşacağı tarihi verdi - Resim: 17

Parasal genişlemenin bu hızda devam etmesi halinde altının yaklaşık dört yıl içinde 20 bin dolar sınırına ulaşacağı hesaplanıyor.

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ABD’li köklü şirketten altında çarpıcı tahmin: 20 bin dolara ulaşacağı tarihi verdi - Resim: 18

Bu miktar önceki on yılın ortalama alma hızının iki katına denk geliyor. Ülkelerin rezervlerini dolardan uzaklaştırıp altına kaydırması küresel bir rekabet yaratıyor.

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ABD’li köklü şirketten altında çarpıcı tahmin: 20 bin dolara ulaşacağı tarihi verdi - Resim: 19

Bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri'nin de rezerv para birimi konumunu korumak adına altın rekabetine dahil olmak zorunda kalabileceği değerlendiriliyor.

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ABD’li köklü şirketten altında çarpıcı tahmin: 20 bin dolara ulaşacağı tarihi verdi - Resim: 20

Altın fiyatlarındaki yükseliş potansiyelinin ötesinde en büyük getiri fırsatının madencilik sektöründe yer aldığı vurgulanıyor. Madencilik hisseleri son 17 yıldır metalin kendi performansının oldukça gerisinde kaldı.

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ABD’li köklü şirketten altında çarpıcı tahmin: 20 bin dolara ulaşacağı tarihi verdi - Resim: 21

Büyük üretici firmalar uzun süredir yeni arama ve maden geliştirme yatırımlarını kısıtlı tutuyor. Bu durum dev üreticileri mevcut rezervlerini yenilemek için küçük arama şirketlerine bağımlı hale getiriyor.

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ABD’li köklü şirketten altında çarpıcı tahmin: 20 bin dolara ulaşacağı tarihi verdi - Resim: 22

Sektörde birleşme ve satın alma faaliyetlerinin önümüzdeki dönemde ivme kazanması bekleniyor. Son dönemde yaşanan oynaklık ise uzun vadeli yatırım tezini zayıflatmak yerine yeni fırsat kapıları aralıyor.

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ABD’li köklü şirketten altında çarpıcı tahmin: 20 bin dolara ulaşacağı tarihi verdi - Resim: 23

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.

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