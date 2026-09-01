ABD’li köklü şirketten altında çarpıcı tahmin: 20 bin dolara ulaşacağı tarihi verdi

Aynı zamanda tırmanan jeopolitik gerilimler ve İran savaşı gibi gelişmeler enflasyon kaygılarını tırmandırarak fiyatlardaki geri çekilmeyi tetikledi. Ancak tüm bu gelişmelere rağmen altını destekleyen temel parasal güçlerin daha da sağlamlaştığı belirtiliyor.