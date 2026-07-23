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Kaynak: AA / DHA / İHA

Nevşehir'in merkeze bağlı Sulusaray beldesinde yaşanan feci olay, büyük üzüntü yarattı. Edinilen bilgilere göre 22 yaşındaki Osman Güven, baba evinin kömürlük bölümünde benzinle uğraştığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında bir anda alevlerin arasında kaldı.

Genç adamın alevler içinde kaldığını gören babaannesinin yardım çığlıkları üzerine komşular olay yerine koşarak yangına müdahale etti.

DOKTORLARIN TÜM ÇABASI YETERLİ OLMADI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Osman Güven'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen vücudundaki ağır yanıklar nedeniyle yaşamını yitirdi.

22 yaşındaki Osman Güven'in hayatını kaybetmesi ailesi, yakınları ve belde halkını yasa boğdu.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Olayın ardından jandarma ekipleri bölgede inceleme başlattı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Yetkililer, olayın kesin nedenini ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.