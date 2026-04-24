Suriye iç savaşının sırasında yaşanan Tadamon Katliamı'nın baş faili Amjad Yousef, yıllar süren firarının ardından yakalandı. Onlarca sivili infaz edip toplu mezarlara gömdüğü düşünülen ismin ele geçirilmesi, katliamın yaşandığı mahallede halkın sokaklara dökülmesine neden oldu.

TADAMON CANİSİ YAKALANDI: AMJAD YOUSEF ELE GEÇİRİLDİ

Suriye İçişleri Bakanlığı, 2013 yılında başkent Şam’da 41 silahsız sivili acımasızca katleden askeri istihbarat görevlisi Amjad Yousef’un yakalandığını duyurdu. İçişleri Bakanı Anas Al-Kattab, Yousef’un Hama kırsalındaki Sahl al-Ghab bölgesinde düzenlenen özel bir operasyonla gözaltına alındığını açıkladı.

GÖZÜ BAĞLI SİVİLLERİ ÇUKURA DOLDURMUŞTU

Amjad Yousef, dünya kamuoyunda 2022 yılında sızdırılan korkunç infaz görüntüleriyle tanınmıştı. Devrik Esad rejimi döneminde 21 ayrı katliamın sorumlusu olduğu belirtilen Yousef; sivillere işkence etmek, gözleri bağlı insanları kurşuna dizerek bir çukura sürüklemek ve cesetlerini yakarak toplu mezara gömmekle suçlanıyor.

KATLİAMIN MERKEZİNDE SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI

Yousef’un yakalanma haberi, 2013 yılında 280’den fazla kişinin hayatını kaybettiği Tadamon Mahallesi’nde büyük bir coşkuyla karşılandı. Katliamın acısını hâlâ taze tutan mahalle sakinleri, Suriye bayraklarıyla sokaklara dökülerek adaletin yerini bulmasını kutladı.

İNSANLIK SUÇUNUN SİMGESİ: TADAMON

Suriye iç savaşının en ağır insan hakları ihlallerinden biri kabul edilen Tadamon Katliamı, ortaya çıkan video kayıtlarıyla rejimin sistematik infazlarını kanıtlar nitelikteydi. Yousef’un yakalanması, bölgedeki geçiş dönemi ve adalet arayışı için sembolik bir dönüm noktası olarak görülüyor.