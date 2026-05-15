Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Türkiye’deki sağlık sisteminde yaşanan randevu krizini çarpıcı bir örnekle gündeme taşıdı. Sosyal medya hesabı üzerinden bir hastaya ait randevu belgesini paylaşan Salıcı, hayati öneme sahip tetkikler için yıllar sonrasına gün verildiğini ifade etti.

Paylaşılan belgede, Gazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Kardiyoloji Bölümü tarafından talep edilen "BT anjiyografi, koroner arterler ve 3 boyutlu görüntüleme" tetkiki için randevu tarihinin 15 Nisan 2027 olarak belirlendiği görüldü.

Söz konusu durumu sert bir dille eleştiren Salıcı, tetkikin hayati önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Anjiyo gibi hayati bir tetkik için hastanede ta 2027’ye gün veriliyor. Düpedüz ‘Ölmezsen seneye gel’ deniliyor. Sırayı öne çekmek için de 1800 TL isteniyor. ‘Türkiye Yüzyılı’ masallarını bırakın. Gerçek bu."

Salıcı’nın paylaştığı belge, sosyal medyada sağlık sistemindeki yoğunluk ve randevu süreleri üzerine yeni bir tartışma başlattı.