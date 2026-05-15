Kağıthane Telsizler Mahallesi’nde sabah saat 07.00 sularında yaşanan dehşette, bir hastanede görevli nöroloji doktoru A.K., geceyi geçirmek için gittiği avukat erkek arkadaşı Ö.Y.’nin evinin terasından boşluğa düştü.
İstanbul'da şüphe uyandıran olay: Kadın doktor, avukat sevgilisinin evinin terasından düştü
İstanbul'da meydana gelen olay, tıp ve hukuk camiasında şok etkisi yarattı. Nöroloji uzmanı Dr. A.K.,avukat sevgilisinin 4.katındaki terasından düşerek ağır yaralandı. Doktorun yüzde 71 engelli olduğunun ortaya çıkması ve evdeki üç kişinin gözaltına alınması, şüpheli artırdı
Önce ağaçlara çarpan, ardından beton zemine çakılan genç kadın, ağır yaralı olarak Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
ENTÜBE EDİLDİ, HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Vücudunda çok sayıda kırık bulunan ve bilinci kapalı olan Dr. A.K.’nin hastanede entübe edildiği bildirildi. Görgü tanıkları, genç kadının düşüş sonrası sadece "Ah belim" diyebildiğini, ardından bilincini yitirdiğini ifade etti.
YÜZDE 71 ENGELLİ DETAYI
Olayı "şüpheli" kılan en önemli detaylardan biri, Dr. A.K.’nin %71 oranında bedensel engelinin bulunması oldu. Bu durum, genç kadının kendi başına terasa koşup atlamasının fiziksel olarak ne kadar mümkün olduğu sorusunu gündeme getirdi.
Savcılık, olayın bir intihar girişimi mi yoksa bir itilme mi olduğunu belirlemek için dosyayı derinleştirdi.
EVDEKİ 3 KİŞİ GÖZALTINDA
Polis ekipleri, olay sırasında evde bulunan avukat Ö.Y. ile kardeşleri Muhammed Dilşad Y. ve Özge Y.’yi gözaltına aldı. Şüpheli avukat Ö.Y. emniyetteki ilk ifadesinde suçlamaları reddederek şunları söyledi:
"Aramız bozuktu ama sabah tartışmadık. Aniden terasa koşup kendisini aşağı bıraktı. Arkasından tutmaya çalıştım ama engel olamadım."
"MÜSTEHCENLİK KAYDI VE KAMERA GÖRÜNTÜLERİ
Soruşturma sürerken, gözaltına alınan avukat Ö.Y.’nin emniyet kayıtlarında "müstehcenlik" suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı.
Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, doktor A.K.’nin binaya giriş anı ve yaklaşık iki saat sonra terastan düştüğü o feci anlar saniye saniye kaydedildi.
Çevre sakinleri düşme sesi dışında herhangi bir bağrışma duymadıklarını belirtirken, savcılığın geniş çaplı soruşturması devam ediyor.
Kadın doktorun, avukat sevgilisinin evinin terasından düşmesi berbaberinde getirdiği şüpheler sebebiyle sosyal medyada da gündem oldu.