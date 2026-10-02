Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2026-KPSS) ön lisans oturumu kapsamında, bazı nüfus müdürlükleri 4 Ekim Pazar günü hizmet verecek.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, sınav günü açık bulunacak müdürlüklerde işlemlerin randevu alınmasına gerek olmadan gerçekleştirilebileceğini açıkladı.
Genel Müdürlük, sınava katılacak adaylara başarı dileğinde bulunurken, 4 Ekim'de hizmet verecek nüfus müdürlüklerinin listesine ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ulaşılabileceğini bildirdi.