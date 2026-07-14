Tarihin en geniş katılımlı turnuvası olan 2026 Dünya Kupası'nda son düzlüğe girildi.

İlk yarı final maçında Fransa ile İspanya Dallas Stadyumu'nda TSİ 22:00'da karşı karşıya geliyor.

Dünya Kupası yarı finalde Fransa ile İspanya karşı karşıya gelecekDünya Kupası yarı finalde Fransa ile İspanya karşı karşıya gelecekSpor

El Salvadorlu hakem Ivan Barton'un yöneteceği dev mücadelede Didier Deschamps ve Luis de la Fuente'nin sahaya sürdüğü ilk 11'leri belli oldu.

Fransa-İspanya yarı finalinde ilk 11'ler belli oldu - Resim : 2

FRANSA-İSPANYA İLK 11'LER

Fransa: Mike Maignan, Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola, Kylian Mbappé

İspanya: Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri, Fabián Ruiz, Álex Baena, Lamine Yamal, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal