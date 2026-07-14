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Tarihin en geniş katılımlı turnuvası olan 2026 Dünya Kupası'nda son düzlüğe girildi.

İlk yarı final maçında Fransa ile İspanya Dallas Stadyumu'nda TSİ 22:00'da karşı karşıya geliyor.

El Salvadorlu hakem Ivan Barton'un yöneteceği dev mücadelede Didier Deschamps ve Luis de la Fuente'nin sahaya sürdüğü ilk 11'leri belli oldu.

FRANSA-İSPANYA İLK 11'LER

Fransa: Mike Maignan, Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola, Kylian Mbappé

İspanya: Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri, Fabián Ruiz, Álex Baena, Lamine Yamal, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal