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Şirket, 2026 model yılı olarak satılan ancak üretim kayıtlarında 2025 model yılına ait olduğu belirlenen 1.265 araç için müşterilere araç bedelinin tamamını geri alma hakkı tanıdı.

BYD, yaşanan durumun teknik bir problemden değil, satış süreçlerinde yapılan idari bir hatadan kaynaklandığını açıkladı. Şirketin verdiği bilgilere göre araçlarda donanım, performans veya mekanik açıdan herhangi bir farklılık bulunmuyor. Ancak satış belgelerinde yer alan model yılı bilgisinin üretim yılıyla uyuşmaması tüketicilerin tepkisine neden oldu.

Başlangıçta müşterilere teslimat masraflarını karşılamak amacıyla yaklaşık 1.100 Avustralya doları tutarında bir ödeme öneren BYD, gelen geri bildirimlerin ardından kararını değiştirdi. Şirket, etkilenen tüm müşterilerin araçlarını iade ederek tam geri ödeme alabileceğini veya dilerlerse yeni bir BYD satın alma sürecine devam edebileceğini duyurdu.

BYD Avustralya Halkla İlişkiler Direktörü Paul Ellis, konuyla ilgili yaptığı açıklamada herhangi bir kasıtlı yanıltma olmadığını belirterek, sorunun yalnızca idari süreçlerdeki bir karışıklıktan kaynaklandığını ifade etti.

Müşterilerin önemli bir bölümü ise asıl kaygılarının aracın bugünkü kullanımı değil, ilerleyen dönemde ikinci el piyasa değeri ve sigorta işlemleri üzerindeki olası etkiler olduğunu dile getirdi. Çünkü otomobiller aynı özelliklere sahip olsa da model yılı bilgisi, özellikle ikinci el satışlarda fiyatlandırmayı doğrudan etkileyebiliyor.

Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC) da konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, tüketicilere sunulan ürün bilgilerinin satış sırasında belirtilen özelliklerle uyumlu olması gerektiğini hatırlattı. Kurum, yanlış veya eksik bilgilendirme durumlarında tüketicilerin çeşitli haklara sahip olduğunu ve şirketlerin çözüm üretmesi gerektiğini belirtti.

BYD için bu gelişme, markanın Avustralya pazarındaki hızlı yükseliş dönemine denk geldi. Elektrikli otomobil ve şarj edilebilir hibrit modelleriyle satışlarını artıran şirket, ülkede en fazla tercih edilen otomobil markaları arasında üst sıralara yükselmeyi başardı. Yaşanan model yılı krizi ise markanın büyüme sürecinde önemli bir müşteri memnuniyeti sınavı olarak değerlendiriliyor.