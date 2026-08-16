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Kaynak: AA / DHA / İHA

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2015 yılında düzenlenen terör saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ziya Sarpkaya'nın annesi Neriman Sarpkaya, Bolu'nun Göynük ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Neriman Sarpkaya için Göynük'teki Gazi Süleyman Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Sarpkaya'nın naaşı, Sofu Ali Mahallesi'ndeki kabristanlığa götürülerek dualarla defnedildi.

TÖRENE PROTOKOL VE VATANDAŞLAR KATILDI

Cenaze törenine Sarpkaya'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Göynük Kaymakamı Talha Battal, Göynük Belediye Başkanı Ali Oral, İlçe Müftüsü Erkan Aksu, askeri personel, polisler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

OĞLU 2015'TE ŞEMDİNLİ'DE ŞEHİT OLMUŞTU

Piyade Uzman Çavuş Ziya Sarpkaya, 28 Temmuz 2015'te Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde düzenlenen terör saldırısında şehit olmuştu. Oğlunun ardından yıllar sonra hayata veda eden Neriman Sarpkaya, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.