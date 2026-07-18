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Kaynak: Haber Merkezi

Gayrimenkul sektöründe yaşanan satış krizinin etkisi, üretim rakamlarına olumsuz yansımaya devam ediyor. Prof. Dr. Şenol Babuşçu, konut piyasasında gözlemlenen yavaşlamanın inşaat üretimine doğrudan darbe vurduğuna dikkat çekti. Paylaşılan verilere göre, Mayıs ayı itibarıyla inşaat üretimi yıllık bazda yüzde 3 oranında azalırken, bina inşaatı endeksindeki düşüş yüzde 4,5 seviyesine ulaştı. Satış kanallarındaki tıkanıklığın, üretim sahasında da ciddi bir daralmayı beraberinde getirdiği belirtiliyor.

ENFLASYONUN TL ÜZERİNDEKİ TAHRİBATI BÜYÜYOR

Ekonomideki fiyat artışlarının Türk Lirası’nın alım gücü üzerindeki yıkıcı etkisi, banknot kompozisyonundaki değişimle de somutlaşıyor. Haziran 2026 verilerine göre, tedavüldeki toplam banknot tutarı içinde 200 TL'lik banknotların payı yüzde 90 sınırına yaklaştı.

2009 yılında bu oranın sadece yüzde 5,5 seviyesinde kaldığını hatırlatan Babuşçu, mevcut tablonun enflasyonist baskının bir yansıması olduğunu ifade etti. Daha yüksek kupürlü banknotların basılmaması nedeniyle günlük ticari ödemelerin ve nakit akışının zorlaştığına işaret edilirken, bu durumun Türk Lirası’nın işlevselliğini zayıflattığı değerlendiriliyor.