Ekonomik dalgalanmaların yaşandığı bu dönemde, "sabit fiyat" ve "indirim" sloganları tüketiciyi harekete geçirmeye devam ediyor. Antalya’da ikinci el giyim üzerine faaliyet gösteren bir mağazanın açılışına özel başlattığı "Ne alırsan 200 TL" kampanyası, kentte kelimenin tam anlamıyla hayatı durdurdu. Sosyal medya üzerinden yapılan duyuruları takip eden vatandaşlar, mağazanın bulunduğu Güllük Caddesi'nde devasa kuyruklar oluşturdu.

​SABAH 06.00’DA SIRAYA GİRDİLER

​Mağazanın saat 11.00’de açılacak olmasına rağmen, indirimli ürünleri kaçırmak istemeyen vatandaşlar sabah saat 06.00’dan itibaren mağaza önünde beklemeye başladı. Saatler ilerledikçe kalabalık kontrol edilemez hale gelince, kuyruk ana cadde boyunca yüzlerce metre uzadı. Açılış saati geldiğinde kapıların açılmasıyla birlikte içeriye girmek isteyenler arasında kısa süreli arbede yaşandı.

​İZDİHAM NEDENİYLE KONTROLLÜ GİRİŞ

​İçerideki yoğunluğun güvenliği tehdit edecek boyuta ulaşması üzerine mağaza sahipleri radikal bir karar alarak kapıları geçici süreyle kapattı. Mağaza görevlileri, içerideki müşteri grubunun alışverişini tamamlayıp çıkmasının ardından yeni grupları içeriye alarak izdihamı yönetmeye çalıştı. Açılışın ilk saatlerinde yaklaşık 2 bin kişinin içeriye alındığı bildirildi.

​"SIRANIN SONUNDAYDIK AMA BEKLİYORUZ"

​Sosyal medyada gördüğü ilan üzerine sabah 08.20’de sıraya giren Semih Ünel, "Açılış için geldik, tüm ürünlerin 200 liradan satıldığını duyduk. Geldiğimizde sıranın sonundaydık ama şu an kuyruk ucu bucağı görünmez hale geldi. Yine de şansımızı denemek için bekliyoruz" dedi. Bir diğer vatandaş Arda Kabalar ise, benzer bir açılışın daha önce İstanbul'da yapıldığını ve yoğunluğu tahmin ederek erken geldiklerini belirterek, "Kararlıyım, bugün buradan alışveriş yapmadan çıkmayacağım" ifadelerini kullandı.

​"NE ALIRSAN 200 TL" MODASI YAYILIYOR

​Özellikle sosyal medya platformları üzerinden organize edilen bu tarz "flash" indirim etkinlikleri, perakende sektöründe yeni bir akım haline gelmiş durumda. Uzmanlar, tüketicinin uygun fiyatlı ürüne ulaşma motivasyonunun bu tür büyük ölçekli kalabalıklara yol açtığını vurgularken; mağaza sahiplerinin bu yoğunluğu yönetmek için ek güvenlik önlemleri alması gerektiğine dikkat çekiyor.