Bilim insanları, yaklaşık 20 bin yıl önce parçalanan dev bir asteroidin kalıntılarının 5 Temmuz’da Venüs atmosferine gireceğini açıkladı. Bu çarpıcı olay, komşu gezegende yoğun bir meteor yağmuru şeklinde kendini gösterecek.

Güneş Sistemi’nin en sıcak gezegeni Venüs, nadir görülen bir kozmik gösteriye sahne olmaya hazırlanıyor. Son araştırmalar, binlerce yıl önceki büyük bir gök cisminin dağılmasından kalan toz ve parçacıkların Temmuz ayında Venüs’ün yolunu keseceğini doğruladı. Dünya’dan izlenmesi güç olan bu ışık şöleni, gezegenin atmosferinde görkemli bir parlama yaratacak.

İtalyan Ulusal Astrofizik Enstitüsü’nden (INAF) Albino Carbognani başkanlığındaki ekip, Venüs yörüngesine çok yakın seyreden 2021 PH27 ve 2025 GN1 adlı iki asteroidi detaylı inceledi. Yapılan analizler, bu iki cismin aslında aynı ana gök taşından koptuğunu ve yaklaşık 20 bin yıl önce tek bir yapı olduklarını kanıtladı.

Yapılan yörünge simülasyonları, kadim parçalanmanın geride bıraktığı toz bulutunun 5 Temmuz’da Venüs’le kesişeceğini gösteriyor. O gün milimetre boyutundaki binlerce parçacık atmosfere girerek yanacak ve gezegen semalarında yoğun bir meteor yağmuru meydana getirecek.

Uzmanlar, olayın Dünya’dan gözlemlenmesinin oldukça güç olduğunu vurguluyor. Yalnızca Ay kadar parlak “ateş topları” oluşturan büyük parçalar yeryüzünden fark edilebilecek. Bilim insanları, gelecekteki EnVision ve DAVINCI görevleri gibi Venüs yörüngesine yerleşecek uzay araçlarıyla bu tür yağmurların doğrudan izlenebileceğini ifade ediyor.

Venüs’teki bu meteor yağmuru, Dünya’daki Geminid (İkizler) yağmuruna benzer şekilde asteroid parçalanmasından kaynaklanıyor. Bu durum, Güneş Sistemi’ndeki asteroidlerin kökeni ve gezegen atmosferlerine etkileri açısından önemli bir veri kaynağı oluşturuyor.