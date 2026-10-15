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Güneş enerjisi teknolojilerinde yenilikçi çözümler geliştiren Fransız şirket Visionpark, otopark üstü GES projelerinde yeni bir dönemi başlatan Atlas serisini tanıttı. Konutlar, ticari işletmeler ve hizmet sektörü için tasarlanan sistem, geleneksel yapıların aksine kurulacağı alanda betonarme temel hazırlanmasını veya zemin sabitlemesi yapılmasını gerektirmiyor. Yapının kendi ağırlığı, farklı kurulum yapılandırmaları için gereken dengeyi kusursuz şekilde sağlıyor.

İKİ TEKNİSYENLE BİR GÜNDE KURULUM

Fransa'da tasarlanıp üretilen ve montaja hazır halde teslim edilen sistem, inşaat işlerini minimuma indirerek zamandan tasarruf sağlıyor. Şirket kurucusu Armand Teolis, sistemin iki teknisyen tarafından yalnızca bir gün içinde kurulabilecek şekilde tasarlandığını belirtiyor.

Avrupa’daki yapısal tasarım standartları olan Eurocode kriterlerine uygun geliştirilen Atlas serisinde, Voltec Solar marka paneller ve özel alüminyum montaj altyapısı kullanılıyor. Ayrıca sistemin güvenilirliği Fransa'daki yenilikçi yapılar için geçerli ETN teknik değerlendirmesiyle de tescillenmiş durumda.

2027 OCAK AYINDA PİYASAYA ÇIKIYOR

Ocak 2027'de satışa sunulması planlanan Atlas serisi, 3 kW ile 15 kW arasında değişen güneş enerjisi kapasitesi ve 4 metreye varan yükseklik seçenekleriyle sunulacak. Kullanıcı ihtiyaçlarına göre önceden donatılabilen istasyonlarda elektrikli araç şarj ünitesi, invertör, enerji yönetim sistemi ve 3 kWh ile 20 kWh kapasiteli batarya depolama çözümleri yer alabiliyor. Bu sayede üretilen temiz enerji aynı çatı altında hem depolanabiliyor hem de elektrikli araçların şarj edilmesinde doğrudan kullanılabiliyor.