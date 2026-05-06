Kaza, Balıkesir-Bandırma kara yolu Balıkesir istikameti Susurluk Okçugöl mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K. idaresindeki 16 KFM 18 plakalı otomobil ile N.G. yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da yola savrulurken, kara yolu kısa süreliğine trafiğe kapandı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, bölge trafik, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 17 UL 588 plakalı otomobil içerisinde sıkışan iki yolcuyu, hidrolik kesici ekipmanlar kullanarak titiz bir çalışma neticesinde kurtardı.

YARALILARDAN 3’ÜNÜN DURUMU KRİTİK

Sürücü İ.K. ve yolcu R.B. sürücü N.G. ile yolcular B.K., E.D. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay yerindeki ilk müdahaleleri yapılan 6 yaralı, ambulanslarla Susurluk ve Balıkesir’deki hastanelere sevk edildi. Hastaneden alınan son bilgilere göre, yaralılardan 3’ünün hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza sonrası hurdaya dönen araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, güvenlik güçleri kazanın oluş nedenine ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.