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Kaynak: AA / DHA / İHA

Sinop Valiliği, Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Risk Yönetimi analizleri doğrultusunda Durağan ve Boyabat ilçelerinde yüksek yangın riski bulunduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının artması, nem oranının düşmesi ve rüzgarın etkisiyle orman yangını riskinin yükseldiğine dikkat çekildi.

Yapılan analizlerde iki ilçenin gün içerisinde yüksek yangın riski taşıdığı belirtildi.

VATANDAŞLARA PEŞ PEŞE UYARILAR

Valilik, yangın riskinin arttığı bölgelerde vatandaşların daha dikkatli olması çağrısında bulundu.

Bu kapsamda vatandaşlardan;

Anız yakmamaları, Sigara izmaritlerini doğaya atmamaları, Açık alanlarda ateş yakmamaları, Ormanlık alanlara cam ve çöp bırakmamaları istendi.

"BİR ANLIK DİKKATSİZLİK BÜYÜK FELAKETE YOL AÇABİLİR"

Valilik açıklamasında, küçük bir ihmalin büyük yangınlara ve geri dönüşü olmayan sonuçlara neden olabileceği vurgulandı.

Açıklamada, "Bir anlık dikkatsizlik, geri dönüşü olmayan büyük bir felakete yol açabilir" ifadelerine yer verilerek vatandaşların bu süreçte azami hassasiyet göstermesinin büyük önem taşıdığı belirtildi.

DUMAN GÖREN HEMEN 112'Yİ ARASIN

Yetkililer, vatandaşlardan herhangi bir duman veya yangın belirtisi görmeleri halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmalarını istedi.

Sinop'ta hava sıcaklığı, düşük nem ve rüzgarın oluşturduğu risk nedeniyle özellikle ormanlık ve açık alanlarda vatandaşların dikkatli olması istendi.