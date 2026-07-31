Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Edirne'de sorumsuzluk az daha felakete yol açıyordu: Duyarsızca atılan izmarit çiftliği yakıp geçti

Edirne'de sorumsuzluk az daha felakete yol açıyordu: Duyarsızca atılan izmarit çiftliği yakıp geçti

Edirne'nin Havsa ilçesinde yoldan geçen bir kişinin attığı sigara izmariti nedeniyle çıkan yangın, bir çiftlik evini kül ederken 400 dönüm anız arazisini yakıp geçti. İçerisinde çocukların da bulunduğu evde yaşayan aile facianın eşiğinden son anda döndü.

Kaynak: İHA
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Edirne'de sorumsuzluk az daha felakete yol açıyordu: Duyarsızca atılan izmarit çiftliği yakıp geçti - Resim: 1

Havsa ilçesine bağlı Osmanlı köyünde bulunan bir çiftlik evinin yakınındaki kuru otlar, sorumsuz bir şekilde yola atılan sigara izmariti nedeniyle tutuştu. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler çiftlik evini sardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahalede bulunarak yangını kontrol altına aldı ancak ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

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Edirne'de sorumsuzluk az daha felakete yol açıyordu: Duyarsızca atılan izmarit çiftliği yakıp geçti - Resim: 2

ÇİFTLİK EVİNİN ARDINDAN 400 DÖNÜM ARAZİ KÜL OLDU

Maddi hasarın büyük olduğu olayda şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Çiftlik evini yok eden alevler, çevredeki tarlalara sıçrayarak yaklaşık 400 dönümlük anız arazisini de küle çevirdi.

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Edirne'de sorumsuzluk az daha felakete yol açıyordu: Duyarsızca atılan izmarit çiftliği yakıp geçti - Resim: 3

"BİR YANDAN ÇOCUKLARA, BİR YANDAN ALEVLERE KOŞTUK"

Dehşet anlarında evde çocuklarıyla birlikte bulunan Ecenur Tek, yaşadıkları korkuyu dile getirdi. Tek, "Evde yeğenlerimiz ve ailemiz vardı. Yangını görünce büyük panik yaşadık. Bir yandan çocuklara koşmaya, bir yandan yangını söndürmeye, bir yandan da itfaiyeye haber vermeye çalıştık. Çok zor anlar yaşadık. Duyarsızca atılan bir sigara izmariti neredeyse her şeyimizi elimizden alıyordu. Herkesin bu konuda çok daha dikkatli olmasını istiyoruz" sözleriyle sitemini aktardı.

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Edirne'de sorumsuzluk az daha felakete yol açıyordu: Duyarsızca atılan izmarit çiftliği yakıp geçti - Resim: 4

Ekipler yangının çıkış nedeni ve sorumluların tespitiyle ilgili inceleme başlattı.

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Edirne'de sorumsuzluk az daha felakete yol açıyordu: Duyarsızca atılan izmarit çiftliği yakıp geçti - Resim: 5
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Edirne'de sorumsuzluk az daha felakete yol açıyordu: Duyarsızca atılan izmarit çiftliği yakıp geçti - Resim: 6
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Edirne'de sorumsuzluk az daha felakete yol açıyordu: Duyarsızca atılan izmarit çiftliği yakıp geçti - Resim: 7
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Edirne'de sorumsuzluk az daha felakete yol açıyordu: Duyarsızca atılan izmarit çiftliği yakıp geçti - Resim: 8
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Edirne'de sorumsuzluk az daha felakete yol açıyordu: Duyarsızca atılan izmarit çiftliği yakıp geçti - Resim: 9
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Edirne'de sorumsuzluk az daha felakete yol açıyordu: Duyarsızca atılan izmarit çiftliği yakıp geçti - Resim: 10
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