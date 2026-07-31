Edirne'de sorumsuzluk az daha felakete yol açıyordu: Duyarsızca atılan izmarit çiftliği yakıp geçti

"BİR YANDAN ÇOCUKLARA, BİR YANDAN ALEVLERE KOŞTUK"

Dehşet anlarında evde çocuklarıyla birlikte bulunan Ecenur Tek, yaşadıkları korkuyu dile getirdi. Tek, "Evde yeğenlerimiz ve ailemiz vardı. Yangını görünce büyük panik yaşadık. Bir yandan çocuklara koşmaya, bir yandan yangını söndürmeye, bir yandan da itfaiyeye haber vermeye çalıştık. Çok zor anlar yaşadık. Duyarsızca atılan bir sigara izmariti neredeyse her şeyimizi elimizden alıyordu. Herkesin bu konuda çok daha dikkatli olmasını istiyoruz" sözleriyle sitemini aktardı.