Sakarya’nın Geyve ilçesinde, Geyve ilçesi Dereköy Mahallesi’nde oturan Necdet Gül, önceki gün sabah saatlerinde, iddiaya göre define aramak için Bir yakını aracılığıyla Dereköy Yaylası’na çıktı. Saatler geçmesine rağmen geri dönmeyen Gül’e ulaşamayan yakınları ekiplere haber verdi.

CANSIZ BEDENİ DERE KENARINDA BULUNDU

İhbar üzerine aynı gün saat 19.00 sıralarında arama çalışması başlatıldı. Necdet Gül'ün cansız bedeni bu sabah dere yatağı yakınlarında bulundu. Gül’ün ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olcak.