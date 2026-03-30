Şırnak'ın İdil İlçesine bağlı Yazman köyünde yaşayan Nuri Temiz, evlerinin altında yer alan yaklaşık 2 bin yıllık tarihi mağarayı üretime kazandırdı. Anne ve babasıyla birlikte kendi imkanları ile kurduğu sistemle 200 metrekarelik alanda kültür mantarı üretimine başladı.

Temiz ailesi, 84 üretim masasıyla ayda yaklaşık 3 ton mantar üretimi gerçekleştiriyor. Gerekli destek sağlandığı takdirde köydeki diğer mağaraları da üretime açarak İdil'i bölgenin mantar üretim merkezi haline getirmeyi planlıyor.

Hedeflerinin daha büyük tesisler kurmak olduğunun altını çizen Nuri Temiz, “Köyümüzde onlarca doğal mağara var. bu mağaralarda da destek alırsak, tesislerimizi geliştireceğiz. Kurulum aşamasında hiçbir yerden destek almadık, kendi öz kaynaklarımız ile yaptık. Ama köydeki diğer mağaraları da değerlendirirsek, çeşitli kurumlara destek için başvuru yapacağız" ifadelerini kullandı.

Oğlunun talebi ile dedesinden kalan mağarayı mantar üretim tesisine çevirdiklerini aktaran Baba Yakup Temiz ise "ilk defa mağarada mantar üretimini Şırnak'ta ilk biz yaptık. Ben, eşim ve oğlumla beraber çalışıyoruz. Şu an mantarlarımızı idil ve çevre ilçelere dağıtıyoruz. Hedefimiz yurt için ve yurt dışı satış yapmaktır" dedi.