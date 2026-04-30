1 Nisan 2006 tarihinden bu yana kayıp olan Hamdi Karakuş akıbetinin araştırılması için Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Dedektif Timleri (JASAT) tarafından çalışma başlatılmıştı. Derinleştirilen soruşturma neticesinde, kaçırma olayında kullanıldığı belirlenen bir tüfeğin dipçiğindeki kırık plastikten alınan DNA'nın kayıp şahıs ile eşleştiği tespit edilmişti. Olayla ilgili geçtiğimiz günlerde 12 şüpheli JASAT ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, 2 şahıs ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Diğer şüpheliler ise bugün Sivrihisar ilçesinde sağlık kontrolleri akabinde adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 10 şüpheliden 8'inin tutuklanarak cezaevine gönderildikleri öğrenildi.