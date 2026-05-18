19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yalnızca kutlamalara değil, siyasi mesajlara da sahne olacak. Ankara’da CHP’nin Anıtkabir yürüyüşünden MHP’nin gençlik kurultayına, Samsun’da Zafer Partisi’nin gençlik programı açıklamasından Başkent genelindeki konser ve etkinliklere kadar gün boyunca gençlik vurgusu öne çıkacak.

Siyaset ve kutlamalar, Atatürk’ün gençliğe emanet ettiği Cumhuriyet mesajı etrafında birleşecek.

CHP LİDERİ ÖZEL, GENÇLERLE ANITKABİR'E YÜRÜYECEK

CHP Gençlik Kolları, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’e yürüyecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla düzenlenecek Gençlik Değiştirecek Korteji, yarın saat 14.00’te Güvenpark’ta başlayacak.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, korteje ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkışı, 19 Mayıs 1919’un üzerinden 107 yıl geçti. Atamızın Samsun’a çıkarken yüreğindeki kararlılık, güçlü irade ve cesareti yarın Güvenpark’ta toplanacak on binlerce gencin yüreğinde tekrar yankılanacak. Cumhuriyet’i kurtaracak genç irade, yarın Güvenpark’ta olacak. 107 yıl sonra aynı kararlılıkla yürüyeceğiz. Atamızdan biz gençlere emanet sorumluluğu gururla taşımaya devam edeceğiz. 19 Mayıs Salı günü 14.00’da Güvenpark’ta buluşuyor, Genel Başkanımız Özgür Özel ile birlikte Atamızın ebedi istirahatgahı Anıtkabir’e yürüyoruz.”

MHP'DEN "TÜRK GENÇLİĞİ BÜYÜK KURULTAYI"

“İstiklalin Işığında Türk Yüzyılı’na” temalı Türk Gençliği Büyük Kurultayı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleşecek.

Ankara Spor Salonu’nda yapılacak kurultay, saat 10.00’da toplanacak.



ZAFER PARTİSİ SAMSUN'DA 'GENÇLİK PROGRAMI'NI AÇIKLAYACAK



Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, milli mücadelenin ilk adımının atıldığı Samsun’da olacak.

13.30'da Atakum Belediyesi'nin çok amaçlı salonunda gerçekleşecek programda, Özdağ'ın Zafer Partisi Gençlik Programı'nı açıklayacağı duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhuriyeti emanet ettiği Türk gençliğinin bugün karşı karşıya kaldığı sorunları ve bu sorunların kökten çözüm yollarını içeren Zafer Partisi Gençlik Programı, Genel Başkanımız tarafından ilk adımın ruhuna sadık kalınarak Samsun’dan tüm Türkiye’ye ilan edilecektir."

İYİ PARTİ GENÇLERLE ANITKABİR'E YÜRÜDÜ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin 81 ilden gelen gençlik kolları temsilcileriyle birlikte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti.

ANKARA'DA 19 MAYIS BAYRAMI KUTLAMA ADRESLERİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor.

Kutlamalar; Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı’nda “Sönmeyen Meşale” müzikli dans tiyatrosuyla başlayacak ve Ankara Echoes performansıyla devam edecek.

Ayrıca ünlü sanatçı Ece Seçkin de şarkılarını Başkentliler için söyleyecek. Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı ayrıca Uçurtma Şenliği’ne de ev sahipliği yapacak. ATA Çiftliği’nde (BAKAP) ise “Geleneksel Ankara Yarı Maratonu ve Halk Koşusu” düzenlenecek.

"GELENEKSEL ANKARA YARI MARATONU VE HALK KOŞUSU"

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri ATA Çiftliği’nde düzenlenecek olan “Geleneksel Ankara Yarı Maratonu ve Halk Koşusu” ile başlayacak.

Açılış konuşmasını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yapacağı koşu, saat 10.00’da başlayacak; 21 ve 5 kilometre olmak üzere 2 farklı parkurda gerçekleştirilecek. Yarışma boyunca ATA Çiftliği’nde ABB Kültür Sanat Toplulukları’nın konserleri ile çeşitli kültürel etkinlikler de olacak.

UÇURTMA ŞENLİĞİ

Bir diğer etkinlik adresi olan Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı da ile olarak “Uçurtma Şenliği”ne ev sahipliği yapacak. 13.00-16.00 saatleri arasında gerçekleşecek etkinlik kapsamında ‘Uçurtma Yapım Yarışması’ da düzenlenecek.

Yarışmaya katılanlara uçurtma malzemeleri ücretsiz olarak verilecek. Etkinlik, kendi uçurtmasını getirip uçurmak isteyenlere de açık olacak. Yarışma sonucunda ise Başkent semaları Atatürk Orman Çiftliği’nden uçan uçurtmalarla renklenecek.



ECE SEÇKİN KONSERİ

Saat 18.00 itibarıyla ise Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı’na kurulan sahnede önce Sönmeyen Meşale” müzikli dans tiyatrosu Başkentlilerle buluşacak. Ankara Echoes performansıyla devam edecek kutlamalar; ünlü sanatçı Ece Seçkin’in konseriyle taçlanacak.