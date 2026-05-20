19 Mayıs 1919 Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 107. yıl dönümü dolayısıyla Ordu Valiliğince kutlama programı hazırlandı.

Kutlama programı çerçevesinde ilk tören, Şarkiye mahallesinde bulunan Atatürk Anıtı’nda yapıldı. Burada yapılan törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk koyuldu. Ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

19 Mayıs 1919 Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 107. yıl dönümü kutlama programına, 19 Eylül Stadyumunda düzenlenen kutlama programı ile devam edildi.

Burada gerçekleştirilen programa, Vali Muammer Erol, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Aşkın Baş, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Ordu İdare Mahkemesi Başkanı Tayfur Sami Atılgan, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Baro Başkanı Birsen Uçar, Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş, Altınordu Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Askerlik Şube Başkanı Teğmen Mehmet Kazazlı, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kutlama programında ilk olarak, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajı okundu.

Programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, ”19 Mayıs; sadece takvimdeki bir yaprak değil, esareti kabul etmeyen, hürriyetinden vazgeçmeyen bir milletin şahlanış destanıdır. Samsun'da yakılan o bağımsızlık ateşi, Amasya'da, Erzurum'da, Sivas'ta büyümüş; dalga dalga tüm Anadolu'yu sararak Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşunu müjdelemiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu büyük tarihi dönüm noktasını gençliğimize armağaman ederek, size olan sarsılmaz güvenini tüm dünyaya ilan etmiştir. Çünkü o biliyordu ki; bir ülkenin yükselişi, gençlerinin omuzlarında yükselir”diyerek, gençlere seslendiği konuşmasında şu görüşlere yer verdi:

“Sevgili Gençler, Sizler, bu toprakların sadece geleceği değil, aynı zamanda bugünü ve en büyük gücüsünüz. Karadeniz'in hırçın dalgaları gibi güçlü, yeşili gibi umut dolsun yürekleriniz. Bizim en büyük gayemiz, sizlerin bu enerjisini doğru yönlendirmek; sporu, sanatı ve bilimi hayatınızın birer parçası haline getirebilmeniz için önünüzdeki tüm engelleri kaldırmaktır. Bu şehrin her bir sokağında, her bir sahasında ter döken, hedefleri için mücadele eden her bir gencimizin azmi, ülkemizin yarınlarına olan inancımızı katbekat artırıyor. Sizler spor alanlarında centilmence mücadele ederken, bilimde, sanatta ve kültürde kendinizi geliştirirken, bizler sadece sizin bu yolculuğunuza eşlik eden birer yol arkadaşıyız. Unutmayınız ki; Atatürk'ün hitabesinde belirttiği gibi, muhtaç olduğunuz kudret, damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur. Kendinize güvenin, büyük düşünün; çünkü bu ülkenin yarınları sizin başarılarınızla şekillenecektir.”

Daha sonra, Gençlik Merkezi Üyesi ODÜ Tıp Fakültesi öğrencisi Berat Canbazoğlu “Mustafa Kemal Seslense” adlı şiiri okudu. Ardından, tekvando, judo ve karate spor gösterisi sunuldu.

Program, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesinin Okunması ve Gençlerin de Ata’ya Cevabının Okunması, akabinde Karadeniz yöresi halk oyunları gösterisi ile devam etti.

Daha sonra Sancak Teslim törenine geçildi. Kırkpınar Başpehlivanı Kenan Şimşek ile olimpiyat oyunlarında madalya alan ilk kadın sporcu Hülya Şenyurt, “Sayın Valim, sancağımız ve ay yıldızlı şanlı bayrağımız göklerden hiç inmesin. Gençlerden gururla teslim aldığımız bayrağımızı sizlere takdim etmekten onur duyarız” diyerek, Vali Muammer Erol’a Türk Bayrağı takdim etti.

Vali Muammer Erol da, “Ben de şanlı bayrağımızı en az sizle kadar gayretle, sabırla, başarıyla layık olduğu en yükseğe dikmek, taşımak üzere bizden teslim alacak gençler adına teslim alıyorum” diyerek teslim aldı.

Sancak teslim töreninin ardından uluslararası şampiyonalarda dereceye giren sporculara, “Kadrajımda Ordu” adlı fotoğraf yarışmasında dereceye giren gençlere ve ‘’Gençlerimizin Gözü İle Atatürk ve 19 Mayıs’’ konulu okullar arası kompozisyon, şiir ve tesim yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri Vali Muammer Erol ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğunun birbirinden güzel gösterisi ise programa ayrı bir renk kattı ve stadı dolduran katılımcılardan büyük alkış aldı.