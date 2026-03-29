Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında alkollü sürücü bariyerlere çarptı.

Kaza, Aydınlıkevler Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, M.A. (27) yönetimindeki 06 LOR 56 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri kazada yaralanan olmadığını belirledi.

Polis ekiplerinin yaptığı alkol testinde sürücünün 1.72 promil alkollü olduğu tespit edildi. M.A.’ya alkollü araç kullanmaktan 25 bin TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Sürücü hakkında ayrıca “trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan adli işlem başlatıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.