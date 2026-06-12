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Kaynak: AA

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen ve tutuksuz yargılanan sanıklar Gülistan T, İbrahim T, Hasan Y, Halil Y. ve Necati D. katıldı.

Basın mensupları ve izleyicilerin içeriye alınmadığı duruşmada, sanık ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık ve tanıkların dinlendiği duruşmada sanıklar, iddianameyi kabul etmedi. Sanıklar, suçsuz olduklarını öne sürerek, tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve sanıkların yurt dışı yasağının devamına karar vererek duruşmayı 9 Ekim'e erteledi.

NE OLMUŞTU?

Kilis'in Musabeyli ilçesinde 2009 yılında Mehmet Erdoğan'ı öldürdükleri iddiasıyla 2023 yılında 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden İbrahim T. ile Halil Y. tutuklanmış, daha sonra aynı yıl içinde delil yetersizliğinden dolayı serbest bırakılmıştı.