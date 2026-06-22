144 yıllık dev projede teknoloji devrimi: Sagrada Familia'nın kuleleri tamamlandı

Her panelde kullanılan malzemenin ortalama ağırlığı yaklaşık 30 kilogram olarak hesaplandı. Uygulanan yapıştırıcı sistemlerinin tam dayanım seviyesine ulaşması için gereken kürlenme süresi ise 24 saat olarak açıklandı. Yapının karşı karşıya olduğu önemli mühendislik zorluklarından biri de bazilikanın altından geçen metro hatlarının oluşturduğu sürekli titreşimler oldu.

Karbon nötr üretim hedefi

Henkel Ibérica'nın paylaştığı verilere göre şirket, son üç yılda yürüttüğü verimlilik çalışmalarıyla enerji tüketimini yüzde 30 oranında azalttı. Şirketin 2025 yılı satış gelirleri 20,5 milyar euroya ulaşırken, düzeltilmiş faaliyet kârı 3 milyar euro olarak gerçekleşti.

47 binin üzerinde çalışanı bulunan ve 53 ülkede 165 endüstriyel merkezle faaliyet gösteren şirket, sürdürülebilirlik yatırımlarını da artırıyor. İspanya'daki üretim tesisinin yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanarak karbon nötr çalışma modeline geçtiği belirtilirken, 18 bin metrekarelik güneş enerjisi sistemi tesisin enerji ihtiyacının yaklaşık dörtte birini karşılıyor.