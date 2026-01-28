İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Adli Tıp Kurumu’nun test sonuçları belli oldu.

14 ÜNLÜNÜN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

CNN Türk'te yer alan habere göre, gözaltına alınan 21 kişiden 14’ünün uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Saç, kan ve idrar örnekleri üzerinden yapılan incelemelerde müzisyen Bilal Hancı ile oyuncu Melis Sabah’ın test sonuçlarının pozitif olduğu belirtildi. Daha önce gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan oyuncu Can Yaman’ın test sonuçlarının da negatif çıktığı bildirildi.

Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen raporun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilerek soruşturma dosyasına ekleneceği ifade edildi.