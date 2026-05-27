Çiftçilere ne kadar destek ödendi? Kalem kalem destek tablosunu Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, üreticilerin yakından takip ettiği “Tarımsal Destek Ödemesi, I. Çeyrek: Ocak-Mart, 2026" bülteninin resmi ve kesin rakamlarını açıkladı. Verilere göre 2026 yılının ilk üç ayında Türkiye tarımına ve üreticisine toplam 35 milyar 643 milyon TL nakit destek ödemesi gerçekleştirildi.

Yayımlanan resmi istatistik bülteninde bütçenin büyük payını bitkisel üretim alırken; hayvancılık, kırsal kalkınma, Ar-Ge ve su ürünleri alanlarına yapılan ödemelerin kişi ve milyon TL bazlı dağılımı netleşti açıklandı.

DESTEK BÜTÇESİ YÜZDE 87 ORANLA BİTKİSEL ÜRETİMDE

Ocak-Mart 2026 döneminde gerçekleşen toplam 35,6 milyar TL’lik ödemenin sektörel dağılımında bitkisel üretim güçlü üstünlük sağladı. İşte faaliyet alanlarına göre ilk çeyrek bütçe dağılımı: verildi

- Bitkisel üretim: 31 milyar 16 milyon TL (%87,0 pay)

- Hayvansal üretim: 3 milyar 148 milyon TL (%8,8 pay)

- Kırsal kalkınma: 1 milyar 23 milyon TL (%2,9 pay)

- Tarımsal Ar-Ge: 315 milyon TL (%0,9 pay)

- Su ürünleri üretimi: 140 milyon TL (%0,4 pay)

KALEME NE KADAR ÖDEME YAPILDI? KAÇ ÜRETİCİ YARARLANDI?

Bültenin en dikkat çekici bölümünde seçilen destek kalemlerinde, ödeme yapılan çiftçi ve yatırımcı sayısı ile ödeme tutarlarının karşılaştırması yer aldı. Resmi verilere göre öne çıkan kalemler şöyle şekillendi:

BİTKİSEL ÜRETİMDE ASLAN PAYI TEMEL DESTEKTE

Bitkisel üretim temel desteği: İlk çeyrekte toplam 1 milyon 409 bin 188 çiftçiye 27 milyar 297 milyon TL ödeme yapıldı. Bu tutar ilk çeyrek bütçesinin büyük bölümünü oluşturdu.

Planlı üretim (yem bitkileri): 267 bin 622 üreticiye 2 milyar 608 milyon TL destek aktarıldı verildi.

HAYVANCILIKTA ARICILIK VE ÇİĞ SÜT ÖNE ÇIKTI

Arıcılık desteği: 81 bin 194 arıcıya toplam 1 milyar 364 milyon TL ödeme gerçekleştirildi.

Çiğ süt desteği: 164 bin 371 yetiştiriciye 1 milyar 327 milyon TL çiğ süt desteği yatırıldı.

SU ÜRÜNLERİ AR-GE VE KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARI

Su ürünleri yetiştiriciliği: 464 işletmeye toplam 140 milyon TL ödeme yapıldı.

Hayvan gen kaynakları (Ar-Ge): 2 bin 776 kişiye 315 milyon TL Ar-Ge desteği aktarıldı.

Kırsal kalkınma yatırımları: Projesini tamamlayan 181 yatırımcıya 972 milyon TL dev hibe desteği sağlandı verildi.