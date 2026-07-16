Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Birecik ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan S.A. isimli şahsı yakalamak için çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan şahıs karakola götürüldü.
13 yıl cezası bulunan firari yakalandı
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Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan S.A. isimli şahıs, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
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