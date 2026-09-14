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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, suç örgütlerine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre bugün İstanbul merkezli 20 ilde, 12 suç örgütüne eş zamanlı operasyon düzenlendi. 155 gözaltı var.

Operasyonlarda 1 otomatik tabanca 3 ruhsatsız tabanca, 2 yivsiz av tüfeği ve suçta kullanıldığı tespit edilen yüklü miktarda para ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medyada yaptığı açıklamaya "İstanbulumuzun huzuruna kasteden her yapının peşindeyiz. Mücadelemiz suçun kökünü kazıyana kadar devam edecektir." notu düşüldü.