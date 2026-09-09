Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



2026 yılı Eylül Ayı 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Toplantısı, Vali Muammer Erol’un başkanlığında yapıldı.

Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Güngör Kırarslan, TCSG 97 İkinci Komutanı SG Üsteğmen Berkay Eren, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Yeliz Çakar Güleş ve diğer komisyon üyeleri katıldı.

Toplantı, 11.02.2026 tarihli İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısında alınan kararların gözden geçirilmesi ile başladı.

Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Yeliz Çakar Güleş, 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından yapılan çalışmalar hakkında bir sunum yaparak, Vali Muammer Erol ve toplantıya katılanlara bilgi verdi.

“Hizmet standartları ve kalitenin yükseltilmesi için dinlenen çağrı sayısı performans göstergesinin toplam hedefi haftalık 2.000.000 olup, ilimize düşen hedef haftalık minimum 900 olarak belirlenmiştir”diyen Güleş, Türkiye'de acil durum çağrılarının tek çatı altında toplanmasını ve konum tabanlı olarak 112 Acil Çağrı Merkezlerine iletilmesini sağlayan dijital platform olan Hayat 112 Acil Mobil İhbar Uygulaması ile ilgili de bilgi verdi.

Yeliz Güleş, “Hayat 112 Acil Mobil İhbar Uygulaması, acil durum anında anlık video ve konum verilerini

aktarmanıza olanak tanır. Bu sistemle 112 Acil Çağrı olarak sadece sesli

bir telefon hattı yerine, fotoğraf ve video paylaşılabilen multimedya tabanlı akıllı bir platforma kavuşmuştur. Bakanlığımızın farklı alanlardaki tüm mobil uygulamalarını tek bir çatı altında birleştirerek tam bir dijital bütünlük sağlanmıştır. Bu uygulamayı Android ve Apple marketlerden indirebilir, e-Devlet bilgileriyle güvenle kullanılmaya başlanabilir.” dedi.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Yeliz Çakar Güleş, “Çağrıların kurumsal dağılımında ise Sağlık, Afad, Jandarma, İtfaiye gelirken, planlanan çalışmalarla ilgili olarak da şu bilgileri verdi:

“Vatandaşlarımızın birden çok numara yerine 112 numarasını benimsemesi, olay anında kargaşanın önüne geçilmesi ve çağrı merkezimize yapılan asılsız aramaları azaltmak için tanıtım faaliyetlerine devam edilmesi, acil çağrı hizmetlerinin etkili, verimli, kesintisiz ve koordinasyon içerisinde yürütülebilmesini sağlamak açısından çağrı alıcı ve yönlendirici personele yönelik eğitim faaliyetlerine devam edilmesi, tüm personelin uyumu ve motivasyonu için ortak sosyal faaliyetler düzenlenmesi planlanmaktadır.”

Toplantı, görüş ve önerilerin dile getirilmesi ile sona erdi.