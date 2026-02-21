Amerika Birleşik Devletleri’nin Pennsylvania eyaleti, doğum günü kutlamasının ardından yaşanan bir aile katliamıyla sarsıldı. 11 yaşındaki Clayton Dietz, 42 yaşındaki üvey babası Douglas Dietz’i uykusunda başından vurarak öldürdü. Olayın arkasından çıkan "video oyun" detayı ise duyanların kanını dondurdu.

DOĞUM GÜNÜ PASTASINDAN HEMEN SONRA...

Olay günü Clayton’ın doğum günüydü. Anne Jillian Dietz’in ifadesine göre, ailece "İyi ki doğdun" şarkısını söyleyip kutlama yaptıktan sonra gece yarısı sularında herkes odasına çekildi. Ancak saat 03.00 sularında duyulan patlama sesi, evi bir yas yerine çevirdi. Uyandığında eşini kanlar içinde bulan anne, çığlıklarla yardım istediğinde ise korkunç gerçekle yüzleşti.

"BABAMI BEN ÖLDÜRDÜM" İTİRAFI

Olay yerine gelen polis ekiplerine mutfakta oturduğu sırada "Babamı ben öldürdüm" diyen küçük çocuk, dehşetin detaylarını da anlattı. İddiaya göre Clayton, daha önce babasının elinden aldığı Nintendo Switch oyun konsolunu ararken silah kasasının anahtarını buldu. Oyuncağının kasanın içinde olduğunu düşünen çocuk, kasayı açtığında karşısına çıkan tabancayı alarak uyuyan babasının odasına yöneldi.

"KIZGINDIM, SONUÇLARINI DÜŞÜNMEDİM"

Sorgusu sırasında Clayton, yatma saati geldiği için kendisine kızıldığına ve oyun konsolu verilmediği için çok öfkeli olduğunu belirtti. Tabancanın horozunu çekip babasını uykusunda vurduğunu itiraf eden çocuk, "O an çok kızgındım, ne olacağını veya sonuçlarını düşünmedim" dedi. Küçük çocuğun gözünün üzerindeki morluk ve dudağındaki kesik ise yetkililerin dikkatini çeken diğer unsurlar oldu.

11 YAŞINDA "YETİŞKİN" SIFATIYLA YARGILANACAK

Hukuk dünyasını ayağa kaldıran asıl karar ise davanın açılış şekli oldu. Savcılık, 11 yaşındaki çocuğu "kasten adam öldürme" suçundan yetişkin sıfatıyla mahkemeye sevk etti. Perşembe günü kelepçeli bir şekilde mahkemeye getirilen Clayton’ın avukatları, davanın çocuk mahkemesine taşınması için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Eğer dava çocuk mahkemesine devredilmezse, Clayton ömür boyu hapis cezası alma riskiyle karşı karşıya kalabilir. ABD kamuoyu şimdi, bir çocuğun öfkesinin nasıl bir katliama dönüştüğünü ve adaletin bu yaştaki bir çocuk için nasıl tecelli edeceğini tartışıyor.