TBMM’den geçirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 11. Yargı Paketi kapsamında 50 bin hükümlü tahliye edildi. Tartışma yaratan paketin ilk cinayeti Diyarbakır'da işlendi.

CEZAEVİNDEN ÇIKTIKTI EŞİNİ KATLETTİ

Diyarbakır’da meydana gelen olayda, ‘Uyuşturucu ticareti’ suçundan 4 yıldır cezaevinde bulunan Okay Gür, afla tahliye edilmesinin ardından eşi Rojda Yakışıklı’yı öldürdü. Yakışıklı’yı, olay yerinden 3 kilometre uzaklıkta toprağa gömen saldırgan, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yakalandı.

CEZAEVİNİN KAPISINDA TEHDİT ETMİŞ

Okay Gür’ün, henüz cezaevinin kapısındayken Rojda Yakışıklı’yı görüntülü aradığı ve “Evden çıkmazsanız sizi öldürürüm, hepinizi öldürmeye geliyorum” diyerek tehdit ettiği ortaya çıktı.

Rojda Yakışıklı, aldığı ölüm tehdidinin ardından polis ekiplerini arayarak Okay Gür hakkında şikayette bulundu. Şikâyetin ardından cuma gecesi Rojda Yakışıklı’nın evinin önüne polis ekipleri gelirken şikâyet nedeniyle eve giremeyen Okay Gür’ün Cumartesi günü Rojda Yakışıklı’nın ailesinin yaşadığı eve giderek, “Kızınızı ikna edin, şikâyetinden vazgeçsin” dediği bildirildi. Ailenin ikna etme çabalarına rağmen Rojda Yakışıklı şikâyetini geri çekmedi.

POLİS SADECE 1 GÜN BEKLEDİ!

Ailenin aktardığına göre, şikâyete ve uzaklaştırma talebine rağmen sadece cumayı cumartesiye bağlayan gece evin önünde kalan ekipler, ertesi gün evin önünden ayrıldı. Ekiplerin evden ayrılmasından sonra Rojda Yakışıklı’nın ailesi ve Okay Gür eve geldi. Rojda Yakışıklı’nın ailesi kısa süre sonra evden ayrılırken Okay Gür ise kadını katletti.

GÖZALTINA ALINDI

Öldürdüğü eşini soran ailesine “Size gelmiştir, kaçmıştır” diyen saldırganın, ailenin “Ya bize yerini söylersin ya da seni karakola şikâyet ederiz” ifadelerinden sonra “Bana saat 11.00’e kadar vakit verin” dediği öğrenildi.

Failin, Rojda Yakışıklı'nın cenazesini bulundukları köyün yakınlarına gömdüğü iletilirken olay, ailenin karakola giderek kayıp başvurusunda bulunmasıyla ortaya çıktı. Jandarma ekipleri tarafından bulunan cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu’na (ATK) kaldırıldı, Okay Gür ise gözaltına alındı.

' ‘AYIPTIR’ DİYEREK ROJDA’YA İNANMADIK'

Adli Tıp Kurumu önünde savcının gelmesini bekleyen aile üyeleri failin en ağır cezayı almasını istedi. Rojda Yakışıklı’nın çocuk yaşta evlendirildiğini, bu süreçte sistematik olarak işkenceye maruz bırakıldığını aktaran aile, Yakışıklı’nın bir kere sığınma evine gittiğini fakat aldığı tehditler nedeniyle yeniden eve döndüğünü söyledi.

Yakışıklı’nın ailesi şu ifadeleri kullandı:

“Henüz çok küçükken evlendi. Bu kişinin 3 tane eşi var, ikisi dini, biri resmi nikâhlı. Rojda evli olduğunu dahi bilmiyordu. Daha sonra işkenceler ve hakaretler başladı. Aile evine kaç defa geldi ama biz, ‘ayıptır’ diyerek Rojda’ya inanmadık. O yüzden onu o şahsın evine geri gönderdik. Tehdit edildiğini ve şiddet gördüğünü bilmiyorduk. Defalarca geldi ama kimse ona inanmadı. Bu süreçte çok işkence gördü. Çocuğu yokken eve geldiğinde tehditle yeniden eve dönüyordu, çocuklar olduktan sonra bir kere sığınma evine gitti. O sırada da bu adam çocukları ona göstermediği için eve geri dönmek zorunda kaldı. Maruz kaldığı şiddet nedeniyle defalarca karakola gitti, adamı alıp bırakıyorlardı.”

CEZAEVİNDEN ÇIKACAĞINI GİZLEDİ

“Bu adam başka suçtan tutuklandıktan sonra Rojda bir iş bulup çalışmaya başladı. Hem kendisine hem de çocuklarına bakıyordu. Tahliyeler yaşandığında da bu kişi Rojda’ya ‘şimdi değil, Ocak ayında çıkacağım’ diyor. Çıkacağını herkesten gizliyor. Rojda tahliye olacağını onun yakınlarından öğreniyor. Sonra zaten bu tehdit olayı ve cinayet yaşanıyor.” ifadelerini kullanan aile üyeleri, failden şikayetçi olduklarını ifade etti.

Yakışıklının ailesi, “Böyle insanları neden serbest bırakıyorlar? Bu adam zaten Rojda’yı öldürmeyi kafasına koymuş, daha cezaevindeyken bu olayı tasarlamış. Önce tehdit etti ardından da katletti. Rojda’ya hayatı zindan etmişti. Cezaevindeyken dahi ‘babana gitmeyeceksin’ diyerek onu tehdit ediyordu.” derken “Biz sonuna kadar davacıyız, hakkımızı arayacağız. Adalet istiyoruz. Bu olaya sebep olan herkes yargılansın. Fail kendisi ya da yakınları, kimin bu olayda parmağı varsa yargılansın.” ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLAR DA TANIK OLDU'

Rojda Yakışıklı’nın katledilmeden önce en son yengesi ile konuştuğu öne sürülürken yenge, “Kendisini tehdit ettiğini bana da söyledi. Bu tehdide yakınında bulunan herkes de tanık olmuş. Failin diğer dini nikâhlı eşi de bunlardan biri. Ardından Rojda gidip şikâyetçi olacağını söyledi. Biz ona ‘yapma’ dedik ama o bize ‘siz onu tanımıyorsunuz, bana neler yaptığını bilmiyorsunuz. Yaparım diyorsa yapar, o yüzden şikâyetçi olacağım’ dedi. Ondan sonra bu olay yaşandı. Aile Rojda’yı sorduğunda başta ‘ben bilmiyorum’ dedi. Eve imam dâhil herkes gitti ve Rojda’yı aradı ancak saatlerce bu olayı sakladı. Cinayet saatler sonra açığa çıktı. Çocukların da bu olaya tanık olduğu söyleniyor” ifadelerini kullandı.