Tartışmalara neden olan 11. Yargı Paketi, Meclis'te kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Paketin yürürlüğe girmesiyle birlikte çeşitli suçlardan tutuklu bulunan çok sayıda suçlu tahliye edildi. Tahliyelerin ardından korkulan haber Diyarbakır'dan geldi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden 11. Yargı Paketi ile tahliye edilen Okay Gür, dini nikahla birlikte yaşadığı Rojda Yakışıklı’yı boğarak öldürdü. Gür, daha sonra Yakışıklı’nın cansız bedenini mezraya yaklaşık 4 kilometre mesafedeki boş araziye götürüp, gömdü.

Rojda Yakışıklı’dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Ekiplerin yaptığı araştırmada, Yakışıklı’nın öldürüldüğü tespit edildi.

Cinayet şüphelisi Okay Gür yakalanarak gözaltına alındı. Yakışıklı’nın cansız bedeni, araziden çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Okay Gür’ün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.