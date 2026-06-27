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Türk at yarışçılığının en prestijli organizasyonu kabul edilen Gazi Koşusu, 100. kez yarın (27 Haziran 2026) saat 17.15’te Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilecek.

1927 yılından bu yana Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen yarış, bu yıl da Türk at yarışçılığının derbisi olarak pistte yerini alacak. 100. koşuda 22 safkan, 2400 metrelik parkurda mücadele edecek. Üç yaşlı İngiliz taylarının yarışacağı organizasyon, en değerli kupayı kazanmak için büyük çekişmeye sahne olacak.

Gazi Koşusu’nun ilk şampiyonu 1927’de İhsan Atçı ile Neriman adlı safkan olurken, son yarışı Ahmet Çelik idaresindeki Cutha kazanmıştı. En iyi derece ise 1996 yılında Bold Pilot ile 2.26.22 olarak kaydedildi.

Rekorların sahibi jokey Ahmet Çelik, Gazi Koşusu’nda üst üste 7, toplamda 8 şampiyonluk elde etti. Çelik, bu yıl Rabovo ile piste çıkacak.

Tarihe adını en çok yazdıran jokey Mümin Çılgın 9 şampiyonlukla zirvede yer alırken, Halis Karataş 6 kez Gazi Koşusu kazandı ve 100. yarışta Bay Nalçakan ile start alacak.

Bu yılki organizasyonda birincilik ikramiyesi 50 milyon TL olarak belirlenirken, toplam ödül miktarı ek primlerle birlikte 141 milyon TL’yi aşacak.

Gazi Koşusu’nda 22 safkan ve jokeyleri şu şekilde sıralandı: Aimus Liberatus–Özcan Yıldırım, Almighty Esprit–Salih Çelik, Anshba–Ayhan Kurşun, Ballad King–Akın Sözen, Bay Nalçakan–Halis Karataş, Brando–Ertuğrul Çizik, Ersele Beyi–Ercan Çankaya, Goldrakhan–Muhammed Mir Bilgin, Jazz Runner–Fırat Ramazan Bebek, Joyful Forever–Selim Kaya, Kralın Dansı–Hışman Çizik, Mandrake–Müslüm Çelik, Massimo Supremo–Erhan Aktuğ, Metal Heart–Mehmet Akif Solmaz, Mucho Bueno–Vedat Abiş, Rabovo–Ahmet Çelik, Silent Treatment–Mehmet Akyavuz, The Real One–Mehmet Salih Çelik, Upamecano–Gökhan Kocakaya, Whizbang–Sadettin Boyraz, Jaehaera–Ali Yıldız, Neuro Math–Mehmet Kaya.

GÜN PROGRAMI

Yeditepe Koşusu, Haliç Koşusu, Nesine Anafartalar Koşusu, Nene Hatun Koşusu, Zübeyde Hanım Koşusu, Ali Rıza Bey Koşusu, Kocatepe Koşusu da yer alacak.