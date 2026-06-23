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Türk at yarışçılığının en köklü organizasyonlarından Gazi Koşusu, bu yıl 100. kez yarışseverlerle buluşacak.

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenecek organizasyon öncesi gözler yarışın tarihine ve ödül detaylarına çevrildi.

100. GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN?

100. Gazi Koşusu, 28 Haziran 2026 Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak.

2400 metre çim pistte gerçekleştirilecek yarışın startının saat 17.15'te verilmesi planlanıyor.

REKOR ÖDÜL DAĞITILACAK

100. yıl nedeniyle organizasyonda rekor seviyede bir ödül havuzu oluşturuldu.

Yarışın resmi birincilik ikramiyesi 50 milyon TL olarak belirlenirken, 100. yıl anısına kazanan safkanın sahibine ayrıca 50 milyon TL özel ödül verilecek.

Böylece birincilik için dağıtılacak toplam ödül 100 milyon TL'ye ulaşacak.

YARIŞACAK ATLAR BELLİ OLDU

100. Gazi Koşusu'na katılması beklenen safkanlar şöyle:

Aimus Liberatus, Almighty Esprit, Anshba, Ballad King, Bay Nalcakan, Brando, Ersele Beyi, Goldrakhan, Jazz Runner, Joyful Forever, Kralın Dansı, Mandrake, Massimo Supremo, Metal Heart, Mucho Bueno, Rabovo, Silent Treatment, The Real One, Upamecano, Whizbang, Jaehaera, Neuro Math, Super Tomo, Falconnidae, Shadow Soldier, Rand Al Thor ve Bizon.