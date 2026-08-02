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Kaynak: AA / DHA / İHA

Gaziantep'te aranan şahıslara yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, haklarında 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlüyü yakalayarak cezaevine gönderdi.

İKİ İLÇEDE EŞ ZAMANLI ÇALIŞMA

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Nizip ve Oğuzeli ilçelerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda iki firari hükümlü gözaltına alındı.

DOLANDIRICILIK VE UYUŞTURUCU SUÇLARINDAN ARANIYORLARDI

Operasyonda, dolandırıcılık başta olmak üzere 4 ayrı suçtan hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ö. ile uyuşturucu ticareti yapma suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.R. yakalandı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan iki hükümlü, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'nın aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.