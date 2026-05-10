Kurban Bayramı’nın Hristiyanların Pfingsten (Hamsin Yortusu) bayramı ile aynı döneme denk gelmesi ve tatil süresinin uzatılması, Türkiye genelindeki otellerde doluluk oranlarını zirveye taşıdı. Hem iç pazarın hem de yurt dışından gelecek gurbetçilerin etkisiyle turizm sektörü yaz sezonuna rekorla girmeye hazırlanıyor.

10 MİLYON KİŞİ YOLLARDA: 180 MİLYARLIK HACİM

Sabah'ta yer alan habere göre; Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, tatilin uzatılmasıyla seyahat trafiğinin 10 milyon kişiye ulaşacağını belirtti. Bağlıkaya'nın paylaştığı verilere göre 2.5 milyon kişi doğrudan turizm amaçlı seyahat edecek. Toplam seyahatlerin 180 milyar liralık bir hacim yaratması öngörülüyor. Yurt içi tatil fiyatları geçen yıla oranla yüzde 25 artarken, yurt dışı fiyatları döviz bazında sabit kaldı.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Antalya’daki doluluk beklentisinin yüzde 100 olduğunu açıkladı. Kavaloğlu, bölgedeki konaklama maliyetlerine ilişkin bilgiler verdi. Antalya'da gecelik oda fiyatları bütçeye göre 10 bin TL ile 50 bin TL arasında değişiyor. İç pazarda en çok 3 gece 4 günlük paketler tercih ediliyor.

ULAŞIM SEKTÖRÜNDE BİLETLER TÜKENMEK ÜZERE

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, tatilin erken duyurulmasının bilet talebini patlattığını vurguladı. Ulaştırma sektöründe oluşacak 35 milyar liralık hacmin dağılımı şöyle: Havacılıkta 6-6.5 milyon seyahat ile 20 milyar TL gelir. Otobüs 10 milyon seyahat (gidiş-dönüş) ile 12-13 milyar TL gelir. Demiryolu 2.5 milyon seyahat ile 3 milyar TL gelir.

Tatilcilerin rotasında yurt içinde Akdeniz, Ege ve Kuzey Kıbrıs ilk sıralarda yer alırken; doğa ve termal turizminde Afyon ile Sapanca öne çıkıyor. Afyon'daki oteller şimdiden %80 doluluğa ulaşmış durumda.

Konaklama maliyetlerinde ise Jolly Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Burçin Baysak’ın verilerine göre; Akdeniz ve Ege'de 2 kişi, 5 gece her şey dahil konaklama fiyatları 30 bin TL'den başlıyor. Yurt dışında ise vizesiz olması nedeniyle Balkanlar ve Uzak Doğu turları popülerliğini koruyor.