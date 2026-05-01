Trendyol 1. Lig'de Süper Lig'e yükselecek ikinci takım ve play-off'a kalacak kulüplerin belli olacağı son hafta heyecanı gol yağmuruyla başladı.

İddiası kalmayan takımların maçlarıyla başlayan 38'inci hafta heyecanı bugün 22 gole sahne oldu.

İSTANBULSPOR FARKLI KAZANDI

Günün en dikkat çeken sonucu İstanbulspor’dan geldi. Adana Demirspor karşısında sahadan 8-1’lik galibiyetle ayrılan İstanbul temsilcisi, sezonu güçlü bir mesaj vererek kapattı.

MANİSA FK'DAN RAHAT GALİBİYET

Manisa FK, Sakaryaspor karşısında sahadan 5-0’lık net bir galibiyetle ayrıldı. Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Manisa temsilcisi, 3 puana rahat ulaştı.

HATAYSPOR VE BOLUSPOR KAZANDI

Hatayspor, Van Spor FK’yı 3-1 mağlup ederek sahadan üç puanla ayrıldı. Boluspor ise deplasmanda Serik Spor’u aynı skorla yenerek sezonu galibiyetle kapatan ekipler arasında yer aldı.

TRENDYOL 1. LİG 38. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Hatayspor 3-1 Van Spor FK

İstanbulspor 8-1 Adana Demirspor

Boluspor 3-1 Serik Spor

Manisa FK 5-0 Sakaryaspor