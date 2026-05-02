OLAYLAR

1670 - İngiltere Kralı II. Charles, Hudson's Bay Şirketine sözleşme çerçevesinde ayrıcalıklar tanıyarak, Hudson Körfezi'nin içlerine akan tüm akıntı kenarlarında bulunan Kızılderililer ile ticaret yapmasını kabul etti. Kürkçü Topluluğu bunu, dünyadaki en eski "müessese" olarak görüyor.

1807 - Münih'te Viktualienmarkt (Münih'in içinde yer alan ve gıda maddeleri için kurulan pazar) kuruldu.

1808 - Dos de Mayo Ayaklanması: Madrid halkı, şehirlerini işgal eden Fransız ordusuna karşı ayaklanma başlattı.

1843 - İlk Alman göçmenler Şili'deki Puerto Hambre limanına vardılar. Özellikle Llanquihue Gölü çevresine yerleştiler.

1885 - Anadolu'nun ilk lisesi (idadisi) olan Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesinin temeli törenle atıldı.

1896 - Budapeşte'de bundan böyle düzenli olarak, Avrupa kara parçaları üzerinde bağdaşan metro seferleri başladı.

1920 - Maarif Vekâleti (Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı) kuruldu. (23 Nisan 1920'de TBMM açıldıktan sonra Hükûmetin, 2 Mayıs 1920 tarih ve 3 sayılı yasası ile İcra Vekilleri Heyetinin (Bakanlar Kurulu) on bir vekâletinden biri olarak "Maarif Vekâleti" örgütlenmiştir.)

1924 - Norddeutscher Rundfunk AG (NORAG), sonraki adıyla NDR televizyon kanalı yayın yapmaya başladı.

1926 - Atlas Okyanusu'nun iki yakası arasında ilk faks mesajı gönderildi.

1938 - Ordu Süvari Ekibi, Roma'da Milletler Kupası yarışlarında, altın Mussolini Kupası'nı kazandı.

1945 - İtalya'daki Alman işgal birlikleri; Müttefik ordularına, Berlin'deki Alman güçleri ise, Sovyet Mareşal Jukov'un birliklerine teslim olmaya başladı.

1998 - Brüksel'de Avrupa Birliği'nin para politikalarını yönetmesi amacıyla, Avrupa Merkez Bankası kuruldu.

1999 - Fazilet Partisi'nden Merve Kavakçı, milletvekili yemin törenine türbanla katıldı. Olay, TBMM'de protestolarla karşılandı.

2008 - Myanmar'da Nargis kasırgası meydana geldi: 80.000'den fazla kişi öldü.

2011 - Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri'nin Pakistan'ın Abbottabad şehrinde açtığı ateş sonucu, Usame bin Ladin öldürüldü.

2025 - Ushuaia açıklarındaki Drake Boğazı'nda meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem, Arjantin'in yanı sıra Antarktika ve Güney Şili'nin bazı bölgelerinde tsunami uyarılarına ve tahliyelere yol açtı.

DOĞUMLAR

1360 - Yonglo, Çin'in Ming Hanedanının üçüncü imparatoru (ö. 1424)

1567 - Sebald de Weert, Hollandalı koramiral ve kâşif (ö. 1603)

1579 - Tokugawa Hidetada, Tokugawa Hanedanlığı'nın 2. şogunu (ö. 1632)

1601 - Athanasius Kircher, Alman Cizvit papazı ve yazıbilimci (ö. 1680)

1660 - Alessandro Scarlatti, İtalyan Barok Dönem klasik Batı müziği bestecisi (ö. 1725)

1707 - Jean-Baptiste Barrière, Fransız çellist ve besteci (ö. 1747)

1729 - Katerina, Rus Çariçe (ö.1796)

1754 - Vicente Martín y Soler, İspanyol besteci (ö. 1806)

1761 - Richard Anthony Salisbury, İngiliz botanikçi (ö. 1829)

1772 - Novalis, Alman yazar ve filozof (ö. 1801)

1802 - Heinrich Gustav Magnus, Alman kimyacı ve fizikçi (ö. 1870)

1811 - Adolf Theer, Avusturyalı ressam ve litograf

1860 - Theodor Herzl, Avusturyalı gazeteci, oyun yazarı, politik aktivist ve yazar (ö. 1904)

1886 - Gottfried Benn, Alman doktor ve şair (ö. 1956)

1892 - Manfred von Richthofen (Kızıl Baron), Alman pilot (ö. 1918)

1903 - Benjamin Spock, Amerikalı pediyatrist ve yazar (ö. 1998)

1906 - Wolfgang Abendroth, Alman hukukçu ve sosyal siyaset tarihçisi (ö. 1985)

1913 - Aydın Sayılı, Türk bilim insanı ve akademisyen (ö. 1993)

1921 - Satyajit Ray, Hint yönetmen (ö. 1992)

1923 - Patrick Hillery, İrlanda'nın 6. Cumhurbaşkanı (ö. 2008)

1925 - John Neville, İngiliz tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (ö. 2011)

1927 - Michael Broadbent, İngiliz şarap eleştirmeni ve yazar (ö. 2020)

1929 - Édouard Balladur, Fransız politikacı ve Başbakan

1930 - Öztürk Serengil, Türk sinema oyuncusu ve komedyen (ö. 1999)

1935 - II. Faysal, Irak Kralı (ö. 1958)

1935 - Luis Suárez, İspanyol futbolcu ve teknik direktör (ö. 2023)

1936 - Engelbert Humperdinck, Hint asıllı Britanyalı şarkıcı ve söz yazarı

1936 - Norma Aleandro, Arjantinli oyuncu, senarist ve tiyatro yönetmeni

1938 - II. Moshoeshoe, Lesotho Kralı (ö. 1996)

1941 - Franco Scoglio, İtalyan futbol antrenörü (ö. 2005)

1942 - Jacques Rogge, Belçikalı ortopedi cerrahı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı (ö. 2021)

1942 - Ömür Göksel, Türk pop müziği ses sanatçısı

1942 - Udo Steinke, Alman yazar (ö. 1999)

1942 - Wojciech Pszoniak, Polonyalı sinema ve tiyatro oyuncusu (ö. 2020)

1943 - Manfred Schnelldorfer, Alman buz kayakçısı ve olimpiyat şampiyonu

1946 - David Suchet, İngiliz oyuncu

1946 - Lesley Gore, Amerikalı pop-blues şarkıcısı, oyuncu ve kadın hakları savunucusu (ö. 2015)

1947 - James Dyson, İngiliz mucit, girişimci ve sanatçı

1952 - Christine Baranski, Amerikalı tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1953 - Valeri Gergiyev, Rus orkestra şefi ve opera grubu yöneticisi

1955 - Donatella Versace, İtalyan moda tasarımcısı

1958 - David Anthony O'Leary, İrlandalı teknik direktör ve eski futbolcu

1961 - Stephen Daldry, İngiliz tiyatro ve film yönetmeni

1961 - Deniz Arman, Türk gazeteci ve haber koordinatörü (ö. 2025)

1968 - Jeff Agoos, Amerikalı millî futbolcu ve teknik direktör

1972 - Dwayne Johnson, Amerikalı oyuncu, yapımcı ve profesyonel güreşçi

1973 - Florian Henckel von Donnersmarck, Alman film yönetmeni

1975 - Ahmed Hasan, Mısırlı futbolcu

1975 - David Beckham, İngiliz eski futbolcu

1975 - Joe Wilkinson, İngiliz komedyen, oyuncu ve yazar

1978 - Kumail Nanjiani, Pakistanlı oyuncu

1979 - Yasemin Dalkılıç, Türk dünya sualtı dalış rekortmeni dalgıç

1980 - Tim Borowski, Alman futbolcu

1980 - Ellie Kemper, Amerikalı oyuncu ve komedyen

1980 - Zat Knight, İngiliz futbolcu

1981 - Chris Kirkland, eski İngiliz futbolcu

1981 - Tiago Mendes, Portekizli millî futbolcu

1982 - Osman Zeki Korkmaz, Türk teknik direktör

1983 - Alessandro Diamanti, İtalyan millî futbolcu

1983 - Maynor Figueroa, Honduraslı millî futbolcu

1983 - Tina Maze, Sloven emekli Dünya Kupası alp disiplini kayakçısı

1983 - Maja Poljak, Hırvat voleybolcu

1984 - Thabo Sefolosha, İsviçreli basketbolcu

1985 - Lily Allen, İngiliz şarkıcı

1985 - Ashley Harkleroad, Amerikalı profesyonel kadın tenis oyuncusu

1985 - Sarah Hughes, Amerikalı buz patenci

1987 - Saara Aalto, Fin şarkıcı ve söz yazarı

1987 - Aziz Guliyev, Azeri futbolcu

1987 - Nana Kitade, Japon pop şarkıcısı

1990 - Paul George, Amerikalı basketbolcu

1990 - Kay Panabaker, Amerikalı oyuncu

1990 - Ozan Dolunay, Türk oyuncu

1992 - Sunmi, Güney Koreli şarkıcı, dansçı ve söz yazarı

1993 - Tao, Çinli şarkıcı, söz yazarı, rapçi, prodüktör ve oyuncu

1994 - Carlos Chavarría, Nikaragualı futbolcu

1994 - Tarkan Serbest, Türk futbolcu

1995 - Hazal Subaşı, Türk oyuncu ve manken

1995 - Yook Sung-jae, Koreli şarkıcı, oyuncu ve sunucu

1996 - Julian Brandt, Alman millî futbolcu

2015 - Charlotte Mountbatten-Windsor, Birleşik Krallık Prensesi

ÖLÜMLER

MÖ 1203 - Merneptah, II. Ramses'ten sonra tahta çıkan, 19. hanedana mensup dördüncü firavun

373 - İskenderiyeli Athanasios, İskenderiye piskoposu - Kilise doktoru (d. yaklaşık 296-298)

907 - I. Boris (Mihail), Tuna Bulgar Devleti'nin ilk Hristiyan hanı (d. ?)

1219 - Muhteşem I. Levon, ilk Kilikya Ermeni Kralı (d. 1150)

1519 - Leonardo da Vinci, İtalyan ressam, heykeltıraş, mimar ve mühendis (Rönesans'ı başlatan) (d. 1452)

1799 - Henri-Joseph Rigel, Alman besteci (d. 1741)

1857 - Alfred de Musset, Fransız yazar (d. 1810)

1864 - Giacomo Meyerbeer, Alman opera bestecisi (d. 1791)

1892 - Hermann Burmeister, Alman-Arjantinli zoolog, böcek bilimci, herpetolog ve botanikçi (d. 1807)

1919 - Gustav Landauer, Alman pasifist (d. 1870)

1921 - Alexandre Vallaury, Fransız asıllı mimar ve İstanbullu levanten (d. 1850)

1942 - José Abad Santos, Filipinler Yüksek Mahkemesi Başyargıcı (d. 1886)

1945

Max de Crinis, Avusturyalı psikiyatr (d. 1889)

Martin Bormann, Alman siyasetçi, Nazi Partisi sözcüsü ve Hitler'in özel sekreteri (d. 1900)

Wilhelm Burgdorf, Nazi Almanyası'nda piyade orgeneral (d. 1895)

Walther Hewel, Alman diplomat (d. 1904)

Hans Krebs, Nazi Almanyası Piyade Generali ve OKH başkanı (d. 1898)

1951 - Edwin L. Marin, Amerikalı film yönetmeni (d. 1899)

1957 - Joseph Raymond McCarthy, Amerikalı senatör (d. 1908)

1969 - Franz von Papen, Alman devlet adamı ve diplomat (d. 1879)

1972 - J. Edgar Hoover, Amerikalı kamu görevlisi ve FBI Başkanı (d. 1895)

1979 - Giulio Natta, İtalyan kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1903)

1981 - David Wechsler, Rumen-Amerikalı ruh bilimci (d. 1896)

1994 - Louis Calaferte, Fransız yazar (d. 1928)

1997 - John Carew Eccles, Avustralyalı nörofizyolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1903)

1997 - Paulo Freire, Brezilyalı eğitimci (d. 1921)

1999 - Oliver Reed, İngiliz oyuncu (d. 1937)

2003 - Blaga Dimitrova, Bulgar şair (d. 1922)

2009 - Yaman Tarcan, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu (d. 1959)

2011 - Usame bin Ladin, El-Kaide'nin kurucusu ve lideri (d. 1957)

2011 - Ion Barbu, Rumen eski millî futbolcu (d. 1938)

2011 - Shigeo Yaegashi, Japon eski millî futbolcu (d. 1933)

2012 - Tufan Miñnullin, Tatar yazar, oyun yazarı ve yayıncı (d. 1935)

2013 - Jeff Hanneman, Amerikalı müzisyen ve Slayer'ın eski gitaristi (d. 1964)

2014 - Muhammed Rıza Lütfi, İranlı müzisyen (d. 1947)

2014 - Efrem Zimbalist, Jr., Amerikalı oyuncu (d. 1918)

2015 - Guy Carawan, Amerikalı folk müzik sanatçısı ve müzikolog (d. 1927)

2015 - Maya Plisetskaya, Rus balerin (d. 1925)

2015 - Ruth Rendell, İngiliz yazar (ö. 1930)

2015 - Michael Blake, Amerikalı yazar, senarist ve En İyi Uyarlama Senaryo Akademi Ödülü sahibi (d. 1945)

2016 - Afeni Shakur, Amerikalı iş insanı, hayırsever, eski siyasi eylemci ve Kara Panter Partisi üyesi (d. 1947)

2016 - Ömer Faruk Akün, Türk edebiyat tarihçisi, yazar ve akademisyen (d. 1926)

2017 - Çetin Birmek, Türk bürokrat (d. 1933)

2017 - Heinz Kessler, Alman komünist devrimci ve Alman Demokratik Cumhuriyeti'nin eski savunma bakanı (d. 1920)

2017 - Moray Watson, İngiliz oyuncu (d. 1928)

2018 - Gord Brown, Kanadalı siyasetçi (d. 1960)

2018 - Tony Cucchiara, İtalyan halk müziği şarkıcısı-söz yazarı, oyun yazarı ve besteci (d. 1937)

2018 - Kottayam Pushpanath, Hint yazar ve romancı (d. 1938)

2019 - Michel Crauste, Eski Fransız profesyonel ragbi oyuncusu (d. 1934)

2019 - Fatimih Dávila, Uruguaylı manken (d. 1988)

2019 - Master Hirannaiah, Hint tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1934)

2019 - Lord Toby Jug (doğum adı: Brian Borthwick), İngiliz siyasetçi (d. 1965)

2019 - Christopher Reccardi, Amerikalı animasyon film yönetmeni, animatör ve senarist (d. 1964)

2019 - John Starling, Amerikalı Bluegrass müzisyeni, besteci ve kulak-burun-boğaz uzmanı hekim (d. 1940)

2020 - Justa Barrios, "Ain't I A Woman" kampanyası için çalışan evde bakım işçisi ve işçi organizatörü (d. 1957)

2020 - James M. Cross, Amerikan buz hokeyi oyuncusu ve koçu (d. 1933)

2020 - Cady Groves, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı (d. 1989)

2020 - Jim Henderson, 1985-1995 yılları arasında Ontario Yasama Meclisinin Liberal üyesi olarak görev yapan Kanadalı politikacı (d. 1940)

2020 - Ḥamid Ceryat, sahne adı ile Idir, Berberi asıllı Cezayirli sanatçı ve aktivist (d. 1949)

2020 - Daniel S. Kemp, Amerikalı organik kimyacı (d. 1936)

2020 - Munir Mangal, Afgan generali (d. 1950)

2020 - Ralph McGehee, Amerikalı istihbaratçı (d. 1928)

2020 - John Ogilvie, İskoç futbolcu (d. 1928)

2020 - Meyer Rubin, Amerikalı jeolog (d. 1924)

2020 - Jan-Olaf Strandberg, İsveçli aktör (d. 1926)

2020 - Erik Tandberg, Norveçli mühendis, siyasetçi, yazar, televizyoncu ve uzay bilimleri eğitimcisi (d. 1932)

2020 - Ajay Kumar Tripathi, Hint yüksek hâkim ve siyasetçi (d. 1957)

2021 - Bronisław Cieślak, Polonyalı aktör ve siyasetçi (d. 1943)

2021 - Carlos Romero Barceló, Porto Rikolu siyasetçi (d. 1932)

2025 - Dara Birnbaum, Amerikalı video ve montaj sanatçısı (d. 1946)