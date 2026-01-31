Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında oynanan mücadelede RAMS Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadyumu’nda saat 17.00’de başlayan karşılaşma, büyük heyecana sahne olurken 2-2’lik beraberlikle sona erdi.

Maça ev sahibi ekip etkili başladı. Başakşehir, 19. dakikada Eldor Shomurodov’un Christopher Operi’nin asistinde attığı golle 1-0 öne geçti. Çaykur Rizespor ise ilk yarının uzatma dakikalarında 45+1’de Taha Şahin’in şık golüyle eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarıda tempo artmasına rağmen skor uzun süre değişmedi. Karşılaşmanın son bölümünde karşılıklı goller gelirken, mücadele 2-2’lik eşitlikle tamamlandı.

Bu sonuçla Başakşehir galibiyet serisini sürdüremezken, Rizespor deplasmanda aldığı 1 puanla moral buldu. Her iki ekip de zorlu fikstür öncesinde sahadan birer puanla ayrıldı.