İstanbul merkezli Sea Express şirketine ait 123 yıllık gemide armatör tarafından kaderine terk edilen biri Ukraynalı, sekizi Azerbaycanlı dokuz denizci; açlık, susuzluk ve karanlıkla boğuşarak hayatta kalmaya çalışıyor. Birgün’de yer alan habere göre; İstanbul'dan Ordu'ya yük taşırken yakıtı biten ve fırtınalı havada batma tehlikesi geçirdiği için yetkililer tarafından acil olarak limana alınan geminin mürettebatı, hem fiziksel hem de psikolojik olarak tükenme noktasına gelmiş durumda.

HİJYEN SIFIR; CİLT HASTALIKLARI VAR

Gemideki yaşam koşulları insani sınırların çok altına inmiş durumda. Yakıtın tamamen tükenmesi nedeniyle jeneratörlerin çalışmadığı gemide denizciler, geceleri yalnızca limanın sokak lambalarından sızan cılız ışıkla aydınlanabiliyor. Temiz suyun bitmesi ve hijyenin sıfıra inmesi ciddi sağlık krizlerini de beraberinde getirdi; pislik içinde yaşamak zorunda kalan işçilerden üçü cilt hastalıkları, biri ise kalp krizi riski nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Gemideki erzakların bozulmasıyla açlıkla da mücadele eden mürettebat, Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu'nun (ITF) sağladığı kısıtlı kumanya ve liman güvenlik görevlilerinin acıyarak verdiği ekmek ve domateslerle ayakta durmaya çalışıyor. Üstelik yapılan denetimlerde gemi evraklarının sahte olduğu ortaya çıkınca, işçilerin yasal olarak gemiden ayrılıp şehre inerek ihtiyaçlarını karşılaması da tamamen imkansız hale geldi.

ALTI AYDIR ÇALIŞANLAR 106 BİN 705 DOLAR ALACAKLARINI ALMADI

Yaşanan bu ağır mağduriyet yalnızca zorlu fiziksel koşullarla da sınırlı kalmıyor. Altı aydır tek kuruş maaş alamayan dokuz personelin toplam alacağı 106 bin 705 dolara ulaştı. Maaşlarını ve yasal güvencelerini talep eden işçilerin, geminin sahibi Igor Shaginian'dan aldıkları iddia edilen yanıt ise durumun vahametini gözler önüne seriyor.

Armatörün denizcilere "Gemiyi batırın, içinde siz de batın, kurtulun" dediği belirtilirken, aynı kişinin önceki mürettebatı da sekiz ay boyunca ücretsiz çalıştırıp mağdur ettiği iddia ediliyor.

Aylardır karaya ayak basamayan ve muhatap bulamayan denizciler, "Gasp edilen haklarını alarak bir an önce evlerine ve ailelerine sağ salim dönebilmek" isteğinde bulunuyor.