Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, kura çekiminin kulüp temsilcilerinin katılımıyla 11 Mart Çarşamba günü saat 14.00’te İstanbul Finans Merkezi’nde bulunan Ziraat Bankası Oditoryumu’nda gerçekleştirileceği bildirildi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri 11 Mart'ta belli olacak
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ve yarı final eşleşmelerini belirleyecek kura çekimi, 11 Mart Çarşamba günü yapılacak.
