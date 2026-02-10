Ankara’da zihinsel engelli M.S.’yi ayağından vince bağlayarak videosunu çekip sanal medyada yayınlayan K.B., M.Ş., ve N.A. ile olayı öğrenmesine rağmen herhangi bir müdahalede bulunmayan iş yeri sahibi yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sanal medyada olaya ilişkin görüntülerin yayınlanması üzerine soruşturma başlatan polis ekipleri, mağdur M.S.’nin olayın gerçekleştiği iş yerinde getir götür işlerine çalıştığını tespit etti.

Zihinsen engelli olduğu öğrenilen M.S.’yi ayağından vince bağlayarak video çektiği belirlenen K.B., M.Ş. ve N.A. ile olayı öğrenmesine rağmen herhangi bir müdahalede bulunmadığı öğrenilen iş yeri sahibi B.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.